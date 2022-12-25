Названо 7 причин, чому зимою потрібно частіше бувати на сонці.

Незважаючи на війну, кожному з нас варто дбати про зміцнення власного імунітету. Найважливішим способом для цього, стверджують експерти популярного Інтернет-ресурсу, залишаються прогулянки на свіжому повітрі.

Крім цього, існує не менше шести причин вийти на вулицю взимку.

Причина 1. Поліпшення травлення

Навіть просто дихати морозним (або просто холодним) повітрям — означає спалювати калорії. Найкращий час для прогулянок — відразу після їжі, коли організм змушений працювати, перетравлюючи всю з'їдену їжу.

Причина 2. Поліпшення концентрації

Перебування на свіжому повітрі підвищує рівень кисню в організмі, який необхідний як фізичної діяльності, а й у мозку. Свіже повітря у поєднанні з приємною прогулянкою очищає розум, підвищуючи здатність до концентрації уваги. Наступного разу, коли відчуєте, що голова сповнена турбот, а вам ще доведеться купа роботи, прогуляйтеся хвилин 30 на вулиці і ви відразу ж відчуєте в собі більше сил для того, щоб впоратися з усіма справами.

Причина 3. Посилення креативності

Результати досліджень американських учених свідчать — людям, які провели 4 дні на природі, вдалося впоратися із тестами креативності на 50% краще. На свіжому повітрі до нас, схоже, приходить більше свіжих ідей, тому зимові прогулянки — ідеальний вибір у ті дні, коли вам потрібно виявити себе з найкращого боку.

Причина 4. Поліпшення кровообігу

Перебування просто неба саме по собі покращує кровообіг, допомагаючи доставляти в кожен куточок організму більше кисню та інших поживних речовин. Але тривале перебування на свіжому повітрі також очищає кров, підвищуючи ефективність постачання клітин необхідними речовинами та виведення токсинів.

Причина 5. Підвищення рівня вітаміну D

Оскільки більшість вітаміну D виробляється під впливом сонячного світла (а набагато менша частина — з їжі), важливо регулярно проводити кілька годин на відкритому повітрі. Взимку, коли сонце часто важко навіть побачити і відчути, воно, як і раніше, допомагає організму отримувати достатню кількість вітаміну D для правильної роботи.

Причина 6. Поліпшення настрою

Фізична активність у поєднанні з природним освітленням — дуже ефективний спосіб прогнати депресію. Буваючи на свіжому повітрі, можна підвищити рівень гормону щастя серотоніну в організмі, оскільки рівень серотоніну тісно пов'язаний із кількістю кисню у крові.

Нагадаємо, раніше в мережі розсекретили східний рецепт імбирно-журавлинного меду для зміцнення всього організму.

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