Світоліна перемогла росіянку і вперше за шість років зіграє у чвертьфіналі Australian Open: відеоогляд матчу

Друга ракетка України Еліна Світоліна (27-а в рейтингу WTA), яка перемогла раніше Соріну Кирстю з Румунії, американку Керолайн Доулхайд та італійку Жасмін Паоліні, вперше з 2019 року пробилася до чвертьфіналу турніру серії «Великого шолома» Australian Open з призовим фондом 56 млн євро.

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У поєдинку 1/8 фіналу 30-річна одеситка здолала у двох сетах «нейтральну» росіянку Вероніку Кудерметову — 6:4, 6:1. При цьому в першій партії Еліна поступалася — 1:4, але зуміла взяти п'ять геймів поспіль, а заразом і сет.

До речі, перед матчем Еліна не стала робити спільне фото з «нейтралкою», а після перемоги написала на камері The spirit of Ukraine («Дух України»).

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«Мій останній вихід до чвертьфіналу у Мельбурні? Це було дуже давно, відчуваю, ніби минула ціла вічність, знаєте, стільки всього сталося. У нас народилася дочка Скай, потім була операція. Знаєте, багато трапилося, і я дуже задоволена своєю грою на цьому турнірі. Просто справді насолоджуюся цією перемогою сьогодні», — заявила українка.

До речі, після повномасштабного вторгнення військ рф в Україну в лютому 2022-го Світоліна жодного разу не програла тенісисткам із країни-агресора: дев'ять матчів — дев'ять перемог.

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Вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії приніс Еліні 400 тисяч євро призових «брудними». За путівку до півфіналу Australian Open українка битиметься з американкою Медісон Кіз (14-а), яка здолала чемпіонку Вімблдону-2022, Єлену Рибакіну (7-а) з Казахстану — 6:3, 1:6, 6:3. Поки що рахунок особистих зустрічей у протистоянні Світоліної та Кіз — 3:2 на користь тенісистки зі США.

Додамо, що бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Світоліна вийшла у свій третій чвертьфінал на Australian Open та у 12-й на рівні турнірів «Великого шолома».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна тарілкою борщу надихнула чоловіка на історичний успіх.

Фото Jimmie48

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