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Дивовижний салат із сурімі: гості будуть вражені

20:06 20 січня 2025
Салат з крабових паличок з кукурудзою

Оригінальний салат з крабовими палочками, або сурімі, та кукурудзою. Готується дуже просто, інгредієнти можна знайти в найближчому продуктовому магазині, а смак вас та гостей порадує, пише кулінарний сайт kuchnia.

Інгредієнти:

  • 2 упаковки паличок сурімі
  • 5 маринованих огірків
  • 1 банка консервованої кукурудзи
  • 5 яєць
  • 1 червона цибулина
  • 3 столові ложки майонезу
  • сіль, перець

Приготування:

Нарізати крабові палички. Огірки — половинками, цибулю очищаємо і дрібно нарізаємо. Яйця варимо круто, даємо їм охолонути, очищаємо від шкірки і дрібно нарізаємо.

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Із кукурудзи зливаємо воду. Всі інгредієнти викладаємо в миску, з’єднуємо з майонезом, додаємо сіль, перець і ретельно перемішуємо.

Нагадаємо рецепт японського картопляного салату.

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