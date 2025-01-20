Дивовижний салат із сурімі: гості будуть вражені
Оригінальний салат з крабовими палочками, або сурімі, та кукурудзою. Готується дуже просто, інгредієнти можна знайти в найближчому продуктовому магазині, а смак вас та гостей порадує, пише кулінарний сайт kuchnia.
Інгредієнти:
- 2 упаковки паличок сурімі
- 5 маринованих огірків
- 1 банка консервованої кукурудзи
- 5 яєць
- 1 червона цибулина
- 3 столові ложки майонезу
- сіль, перець
Приготування:
Нарізати крабові палички. Огірки — половинками, цибулю очищаємо і дрібно нарізаємо. Яйця варимо круто, даємо їм охолонути, очищаємо від шкірки і дрібно нарізаємо.
Із кукурудзи зливаємо воду. Всі інгредієнти викладаємо в миску, з’єднуємо з майонезом, додаємо сіль, перець і ретельно перемішуємо.
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