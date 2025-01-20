Дивовижний салат із сурімі: гості будуть вражені

Оригінальний салат з крабовими палочками, або сурімі, та кукурудзою. Готується дуже просто, інгредієнти можна знайти в найближчому продуктовому магазині, а смак вас та гостей порадує, пише кулінарний сайт kuchnia.

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Інгредієнти: 2 упаковки паличок сурімі

5 маринованих огірків

1 банка консервованої кукурудзи

5 яєць

1 червона цибулина

3 столові ложки майонезу

сіль, перець

Приготування:

Нарізати крабові палички. Огірки — половинками, цибулю очищаємо і дрібно нарізаємо. Яйця варимо круто, даємо їм охолонути, очищаємо від шкірки і дрібно нарізаємо.

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Із кукурудзи зливаємо воду. Всі інгредієнти викладаємо в миску, з’єднуємо з майонезом, додаємо сіль, перець і ретельно перемішуємо.

Нагадаємо рецепт японського картопляного салату.

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