Японський картопляний салат до святкового столу: гості будуть у захваті

А чи є у вашому святковому меню японські страви? Якщо ні, варто звернути увагу на рецепт картопляного салату від японського шеф-кухаря Фуджівара Йоші. Хрусткий та смачний, він стане на вашому столі тією стравою, від якої гості будуть у захваті. Тож спробуйте приготувати та пригостити рідних. Можливо, ця страва стане вашою улюбленою.

ВІДЕО ДНЯ

Японський святковий картопляний салат

Картопля — 1 кг

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

РЕКЛАМА

Огірок — 1 шт.

Шинка — 100 г

РЕКЛАМА

Яйця — 2 шт.

Майонез — 150 г

РЕКЛАМА

Сіль — 2 ч. ложки

Цукор — 1 ч. ложка

Гірчиця — 1 ч. ложка

Рисовий оцет — 1 ст. ложка

Картоплю та моркву добре миємо та відварюємо до готовності. Гарячу картоплю очищаємо від шкірки. Шкірку обсмажуємо в олії до хрусткої скоринки.

Картоплю та моркву нарізуємо. Також ріжемо огірки та цибулю. Овочі заправляємо сіллю, цукром, гірчицею та рисовим оцтом, поки вони ще теплі.

До салату додаємо шинку, яйця та майонез, але тільки після охолодження.

Готову страву викладаємо на тарілку з листям салату, прикрашаємо натертими яйцями, хрусткою картоплею та томатами чері.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний салат з крабовими паличками та сиром.

Фото Фуджівара Йоші

22

Читайте нас у Facebook