Допустив масове СЗЧ: затримано колишнього командира 155-ї бригади, що оскандалилася (фото)

В Україні затримали колишнього командира 155 бригади ЗСУ, який допустив масове СЗЧ підлеглими. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив самовільне залишення частини підлеглими військовослужбовцями. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану, та обрання йому запобіжного заходу (ч. 4 ст. 426 КК України)», — йдеться у повідомленні.

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Так, за даними слідства, будучи командиром, він не повідомив правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби підлеглими військовослужбовцями.

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«Такі факти відбувалися під час навчань на території Євросоюзу та в ході виконання бойових завдань на східному фронті. Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, відчуваючи безкарність за такі діяння. Через бездіяльність екскомандира могло ускладнитись виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань. Також в ході розслідування правоохоронці перевіряють інформацію про можливі корупційні схеми в бригаді під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. Крім того, перевіряють інформацію щодо можливих „схем“ одержання хабарів від військових за ухилення від служби», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу росіян у 2024 році.

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