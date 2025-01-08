«Неможливо було передбачити всі нюанси»: як розвивається скандальна історія зі 155-ю бригадою

Генерал-майор Михайло Драпатий, призначений командувачем Сухопутними військами ЗСУ восени минулого року, відреагував на ситуацію, що склалася навколо 155-ї мехбригади «Анна Київська», яка наразі воює на «гарячому» напрямку — під Покровськом.

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Так, нещодавно журналіст Юрій Бутусов розповідав про неналежне формування бригади, про проблеми з кадрами, ресурсами, озброєнням, а також про самовольне залишення частини військовослужбовцями, у тому числі й під час навчання у Франції. Цю бригаду створювали у рамках проєкту, який передбачав озброєнні військових західними партнерами, а від України вимагався підбір людей. Але щось пішло не так. Ця резонансна ситуація розглядалася й на Ставці верховного головнокомандувача.

Михайло Драпатий, який розбирався в ситуації, повідомив, що такий проєкт — формування та озброєння нової бригади «з нуля» спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки — всього за кілька місяців.

«Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу», — зазначив він та підкреслив, що під час формування бригади «мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб». Йдеться і про неналежне управління та контроль за процесом, і про помилки під час комплектування, і про не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади тощо.

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Командувач Сухопутними військами ЗСУ зауважив, що більшість системних недоліків, допущених військовую «верхівкою» на всіх етапах формування 155 бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, а по окремих питаннях вже реалізуються рішення.



«Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції, і паралельно — працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух; забезпечення; управління та керованість особовим складом», — зазначив він та додав, що наразі зусилля спрямовані, у тому числі, й на комплектування бригади досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок.

«Я цим питанням займаюсь особисто. Готовий розглянути всіх, звертайтеся за цією електронною адресою: [email protected]», — запропонував генерал. Він також повідомив, що відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія командувача для військовослужбовців 155 бригади, бо хоче отримувати не лише офіційні доповіді, але й «чути бійця». Телефон: 0800−500−410 (після прослуховування — цифра 5). Працює з 09.00 до 18.00 щоденно.

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Торкнувся командувач Сухопутними військами і такого питання, як СЗЧ, назвавши ситуацію непростою. «Головний виклик, з яким стикнулася бригада — це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Це, а також залучення підрозділів в бойові дії, зумовлюють кількість СЗЧ в 155 бригаді. Маю зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Натомість, спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства», — зазначив генерал та додав: «Тут немає простого рецепту — треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних Силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу».

Нагадаємо, що минулої осені Верховна Рада підтримала проєкт закону, яким дозволялося військовим, які вперше самовільно покинули частину чи дезертирували, добровільно повернутися на службу.

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Фото з Вікіпедії

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