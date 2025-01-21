Це наймодніший колір у спортивному одязі: стилісти про секрет популярності
Колір є дуже важливим мотиватором у купівлі речей, якщо породжує якісь приємні асоціації. У спортивному одязі одним з популярних відтінків є діджитал-лаванда у всіх його варіаціях — від м'яких до інтенсивних.
Цей відтінок не є новинкою, він став модним кілька років тому й був названий кольором «нового натхнення». Він випромінює спокій, дарує радість та асоціюється з добробутом — і, мабуть, у цьому головний секрет його популярності.
Купуючи спортивний костюм чи футболку такого кольору, ви отримаєте порцію відповідного настрою. А ще діджитал-відтінки футуристичні. І це також не може не приваблювати.
Почніть з малого — купіть шкарпетки у відтінку діджітал-лаванда. І ви переконаєтеся, який гармонізуючий вплив цей колір матиме на ваш настрій.
Купувати речі, що тішать, — дуже хороша ідея. Адже це гарантія того, що ви їх носитимете із задоволенням. А значить, гроші витрачені не дарма та інвестиції у власний гардероб зроблені правильно.
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Фото Ольги Сметанської93
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