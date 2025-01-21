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Шоу-бізнес

Вогонь: мережа відреагувала на звернення Наталки Могилевської

16:53 21 січня 2025
Наталія Могилевська на шоу «Танці з зірками»

Популярна співачка Наталка Могилевська, яка нещодавно потрапила під ворожий обстріл, звернулася до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Наталка виклала світлини та спогад про те, що їй дала участь у популярному шоу «Танці з зірками». Відомо, що співачка двічі брала у ньому участь і вдруге стала переможницею разом з танцівником Ігорем Кузьменком.

«Коли ми вчимося чогось нового, ми відкриваємо в собі приховані грані, — написала співачка. — Кожен новий досвід — це шанс не лише здобути вміння, а й краще зрозуміти себе. Танці навчили мене того, що межі можливого існують лише в нашій уяві і кожен крок — це крок до гармонії з собою.

Розвиток — це безкінечна подорож, яка робить нас сильними, глибокими і вільними. Виходячи за рамки звичного, ми створюємо найкращу версію себе. Тож дозвольте собі вчитися, рости й відкривати нові горизонти".

Співачка двічі брала участь у проєкті

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Могилевська випустила нове відео на пісню «Я танцювала». На допис артистки відреагували шанувальники проєкту та його ведучий Юрій Горбунов.

«Вогонь», — поділився враженням Юрій.

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«Це був щирий, добрий, радісний проєкт, без цих постановочних драм», — написали підписники.

«У вас танцювальні ноги, але співаєте ви теж гарно», — зазначили у коментарях.

«Яма просто Яма, він просто став Ямою, коли танцював з Могилевською, — написали про першого партнера Наталки — танцюриста Влада Яму, який з початку повномасштабного вторгнення живе з родиною за кордоном.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що мережа накинулася на Наталю Могилевську.

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