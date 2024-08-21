В Україні оновлять правила складання іспитів на права водія: що зміниться

В Україні, де теоретичний екзамен для отримання водійских прав дозволили сдавати після самостійної підготовки, МВС винесло на обговорення проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України», який стосується процедури отримання посвідчення водія.

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Як повідомляють в міністерстві, документ, до якого протягом місяця (до 13 вересня) можна вносити пропозиції та зауваження, пропонує встановити, зокрема, що теоретичний іспит складається державною мовою в присутності екзаменатора та проводиться у формі комп’ютерного тестування.

При цьому особі / спеціалісту закладу заборонено:

спілкуватися в будь-якій формі з іншими особам, які проходять комп’ютерне тестування;

використовувати під час проходження комп’ютерного тестування допомогу інших осіб, будь-які джерела інформації, у тому числі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких особа / спеціаліст повинна /повинен повідомити екзаменатора до початку проходження комп’ютерного тестування).

Порушення перелічених вимог є підставою вважати теоретичний іспит нескладеним.

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Також проєктом наказу передбачено, що особа / спеціаліст закладу після проведення теоретичного (практичного) іспиту має ознайомитися з результатом його складання, засвідчивши його своїм підписом у відповідному екзаменаційному листі.

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Також в проєкті йдеться про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото-, відео-, аудіотехніки). Так, в транспортному засобі категорії В, що використовується для приймання практичного іспиту стаціонарно, пропонується розмістити чи вмонтувати не менше чотирьох технічних засобів контролю, а в транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е — стаціонарно розмістити чи закріпити на переносних конструкціях не менше трьох технічних засобів контролю.

Автори документу зазначають, що реалізація проєкту наказу оптимізує процедури проведення іспитів у територіальних сервісних центрах МВС.

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Фото Pixabay

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