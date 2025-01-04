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Більше часу разом: стала відома головна мета принца Гаррі та Меган Маркл на 2025 рік

16:31 6 січня 2025
принц Гаррі та Меган Маркл

Джерело, близьке до принца Гаррі та Меган Маркл, на фоні слухів про можливе розлучення повідомило, що вони будуть намагитися проводити більше часу разом у 2025 році. Останніми днями пара менше бачилася через різні професійні проєкти, але погодилася зробити свої стосунки головною метою в наступному році, пише видання Hindustan Times.

«Вони справді збираються викроїти час один для одного, інакше їхні графіки будуть настільки забитими, що дуже легко стати схожими на кораблі, що пропливають уночі», — розповіло джерело.

Рішення Гаррі та Меган зміцнити свій шлюб було прийнято після того, як вони, почавши займатися індивідуальною професійною діяльністю, здійснили кілька сольних публічних виходів у 2024 році. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс помітила «емоційну посуху» у їхніх спільних виступах.

«Вони також пообіцяли бути терплячими, коли справа доходить до королівського палацу та всіх подій, які там відбуваються, що може їх справді збентежити, — сказав інсайдер. — Вони більше не збираються цим перейматися».

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Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл розробили нову стратегію, яка може стати оливковою гілкою у стосунках з королівською родиною. Крім того, герцогиня Сассекська написала листа королю Чарльзу, в якому спробувала домовитися про зустріч.

Фото: Getty Images

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