Більше часу разом: стала відома головна мета принца Гаррі та Меган Маркл на 2025 рік

Джерело, близьке до принца Гаррі та Меган Маркл, на фоні слухів про можливе розлучення повідомило, що вони будуть намагитися проводити більше часу разом у 2025 році. Останніми днями пара менше бачилася через різні професійні проєкти, але погодилася зробити свої стосунки головною метою в наступному році, пише видання Hindustan Times.

ВІДЕО ДНЯ

«Вони справді збираються викроїти час один для одного, інакше їхні графіки будуть настільки забитими, що дуже легко стати схожими на кораблі, що пропливають уночі», — розповіло джерело.

Рішення Гаррі та Меган зміцнити свій шлюб було прийнято після того, як вони, почавши займатися індивідуальною професійною діяльністю, здійснили кілька сольних публічних виходів у 2024 році. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс помітила «емоційну посуху» у їхніх спільних виступах.

«Вони також пообіцяли бути терплячими, коли справа доходить до королівського палацу та всіх подій, які там відбуваються, що може їх справді збентежити, — сказав інсайдер. — Вони більше не збираються цим перейматися».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл розробили нову стратегію, яка може стати оливковою гілкою у стосунках з королівською родиною. Крім того, герцогиня Сассекська написала листа королю Чарльзу, в якому спробувала домовитися про зустріч.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook