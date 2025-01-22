Українці нас дратують: Орбан виступив із скандальною заявою

Проросійський прем’єр-міністр Віктор Орбан, який вважає путіна «чесним партнером», і міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто зустрілися з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, якому словацькі психіатри «поставили діагноз», у Братиславі. Найважливішою темою зустрічі стало енергопостачання Угорщини та Словаччини після припинення транзиту газу через Україну, пише угорське видання Index.

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Угорський прем'єр заявив, що навіть після завершення російсько-української війни буде непросто знайти правильний політичний напрямок щодо України.

«Навіть якщо війна закінчиться, там все одно залишиться величезна кількість зброї. Це саме по собі ризик для сусідів, наприклад Угорщини. Існуватиме постійна небезпека, що належні нам гроші Брюсселя — а це гроші словаків та угорців — будуть перенаправлені Брюсселем в Україну, і наші підприємці, які живуть із сільського господарства, також збанкрутують, якщо ми зробимо це — дозволимо сільськогосподарській продукції з України потрапляти на ринок Європейського Союзу без обмежень», — з такою скандальною заявою виступив Віктор Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини додав, що рішення Києва припинити транзит газу через Україну ставить під загрозу не тільки Словаччину, але й Угорщину та постачання всього регіону. Він вважає неприйнятною відмову України від переговорів про врегулювання та бачить агресивні та ворожі заяви з боку Києва, наголошуючи при цьому, що «Київ уже не сидить надійно в сідлі, щоб мати змогу це собі дозволити». «Якщо вони залишаться агресивними та ворожими, вони постраждають. Зрештою, вони нас дратують, і ми вживемо контрзаходів. Неприйнятно, як сьогодні в Києві намагаються контролювати та формувати відносини з країнами Центральної Європи, — сказав Орбан. — Тому, якщо Україна хоче собі добра, вона повинна налагодити відносини зі Словаччиною, налагодити відносини з Угорщиною, виявляти повагу і поводитися так, як має поводитися кандидат в Євросоюз».

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Додамо, що днями премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС має скасувати санкції проти росії. Він додав, що блок «має бути на стадії протверезіння, але він все ще подвоює санкції».

Раніше повідомлялося, Адам Боднар, який вважає, що Орбан зайшов занадто далеко, провів паралелі між Угорщиною та Польщею.

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