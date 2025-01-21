У Словаччині психологи та психіатри «поставили діагноз» Фіцо

Понад сто професіоналів у галузі психології та психіатрії направили відкритого листа прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, звернувши увагу на його поведінку та вимагаючи його відставки. Авторами листа є два видатних діяча психіатрії та психології Йозеф Хашто та Антон Єретик. Крім них, лист підписали експерти з усієї Словаччини.

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«Ваша політична поведінка характеризується все більш авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепом, нападами на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян, які висловлюють незгоду з вашою політикою. Ви не цураєтеся нападок на родини представників опозиції, як це було у випадку з Шимечковими, — пишуть психологи, зазначає Aktuality. — Ваша внутрішня політика в основному спрямована на зміцнення вашої влади, членів вашої партії та партнерів по коаліції. У країні, яка так відстає у розбудові інфраструктури. У країні, де поганий стан освіти та охорони здоров’я, у сферах, у яких ми професійно працювали все життя, вони не варті розгляду як „прем'єр-теми“. Ви підтримуєте людей, які поширюють змови, наклеп і брехню та спустошують нашу культуру».

У листі також наголошується, що зовнішньополітичні ініціативи Роберта Фіцо суперечать політиці Європейського Союзу та НАТО, членом яких досі є Словаччина. Лікарі критикують його негативне ставлення до України та українського президента, а також дружні стосунки з російським агресором, які він також закликає підтримувати коаліцію.

Подібний лист також опублікувала Словацька палата психологів. Там також закликали політиків «усвідомлювати свою відповідальність і утримуватися від висловлювань, які можуть підбурювати до насильства».

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Роберт Фіцо відповів на лист у соцмережах. Він назвав авторів листа давніми «опонентами чинної влади» та звинуватив їх у зловживанні професією в політичних цілях.

Раніше повідомлялося, що тисячі людей вийшли на протести у Словаччині під гаслом: «Ми не російська ганчірка».

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