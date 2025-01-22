«Влада путіна буде зламана»: відомий астролог передбачив «фатальний» для росії рік

Відомий астролог Влад Росс вважає, що рік Змії завжди фатальний, тому є всі шанси завершити війну у 2025 році, пише УНІАН.

«Якщо росія не оголосить загальну мобілізацію, то в неї ресурсів вистачить тільки до літа. Якщо вони її оголосять, то відбудеться переворот. путіна скинуть уже остаточно і безповоротно. Тому або так, або так, але владу росії буде зламано. Тим більше я завжди говорив, що в рік Змії відбувається падіння режиму. То Олександра ІІ вбивають 1881 року, то Сталіна отруюють 1953 року, то Берлінська стіна падає 1989 року. Рік Змії завжди фатальний, тому росія може вивести війська з України», — зазначив астролог.

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Як писали «ФАКТИ», за словами Росса війна має закінчитися у травні цього року. Також астролог передбачає переворот в росії та вважає, що Київ вже не відчує на собі повторного наступу путінської армії.

Минулого року він заявив, що Україну може врятувати Ніккі Гейлі, яка боролася з Дональдом Трампом за можливість представляти Республіканську партію на президентських виборах 2024 року.

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