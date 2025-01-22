Спиртзавод мережі АЗК «БРСМ-Нафта» не сплатив 5 млрд грн податків, — enkorr з посиланням на рішення суду

Фастівський завод органічних розчинників («ФаЗОР»), який пов'язують з «БРСМ», за 3 роки не сплатив 5 млрд грн податків. Суд заарештував майно та виробничі потужності підприємства. Про це повідомляє enkorr з посиланням на рішення Шевченківського районного суду м. Києва.

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«ФаЗОР», який входить в орбіту групи «БРСМ», займався незаконним виготовленням і реалізацією спирту, що призвело до втрат державного бюджету майже 5 млрд грн податків. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду міста Києва, якою на майно заводу та його виробничі потужності було накладено арешт", — повідомляє enkorr.

Згідно з матеріалами розслідування, зазначають журналісти, у період з 2021-го по 2023 роки «ФаЗОР» виготовляв спирт етиловий та інші підакцизні товари без ліцензії на виробництво і без реєстрації як платник акцизного податку. Крім того, підприємство здійснювало незаконне зберігання й збут спирту, надавало неправдиву інформацію в документах, видаючи підакцизну продукцію за безакцизну.

«Шляхом внесення до офіційних документів підприємства завідомо неправдивих відомостей щодо здійснення господарських операцій з реалізації спирту етилового денатурованого під виглядом „Етанолу як складника бензину“, умисно ухилились від сплати акцизного податку на загальну суму 4 869 084 175, 256 грн», — йдеться у матеріалах справи.

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У зв’язку з цим за клопотанням представника Генеральної прокуратури на документи, продукцію і виробничі потужності заводу було накладено арешт, зазначає enkorr.

Як повідомляв enkorr, 25 грудня детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки на виробничих потужностях «ФаЗОРу». Там виявили й вилучили близько 120 тонн готової продукції й фінансово-господарські документи.

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Згідно з даними «НафтоРинку», отриманими у відповідь на запит до мережі АЗС «БРСМ-Нафта», «по групі „БРСМ“ виробництвом, імпортом та оптово-роздрібною реалізацією нафтопродуктів задіяно шість компаній», зокрема ТОВ «ФАЗОР».

Раніше експерт показав відео про зарплати в конвертах в деяких мережах АЗС.

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