Саботаж, корупція, професійна невідповідність? Експерт показав відео про зарплати в конвертах в деяких мережах АЗС

Експерт назвав історичною подією часи, коли держава нарешті почне повноцінно збирати існуючі податки. Без цього жодного ефекту не буде, вважає директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн. Зокрема, експерт прокоментував закон про підвищення податків та опублікував журналістське розслідування виплат зарплат у конвертах у мережах АЗС «БРСМ-Нафта», «Мотто» та Avantage7.

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«А хто придумав термін „історичне підвищення податків?“ Чим воно історичне? Для мене особисто насправді історичною подією буде те, коли держава почне повноцінно збирати існуючі податки, а підвищені — особливо. Бо без цього ніякого ефекту може й не бути. Це як воду ситом носити», — говорить Куюн.

Зокрема, експерт обурений позицією податкової і всіх дотичних діячів щодо питань збору податків.

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«Вже 2 роки ми робимо рейтинги зарплат серед паливних мереж. Останні дані: у 3 кв. 2024 р. в 30 з 50 найбільших мереж АЗС місячний оклад становить менше ніж 15 тис. грн (12300 грн на руки). Притому ця публіка відверто займається урінотерапією відносно податкової», — навів приклад експерт.

За його даними, за 2 роки середня зарплата, наприклад, у «БРСМ-Нафта» навіть впала — з 10300 у 2023-му до 9889 грн/міс. у цьому.

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«Мотто» — була 7529, тепер — 6840 грн/міс. (з ПДФО). Одеська «Петромол» минулого року платила офіційно 4203 грн, цього — 4070 грн/міс. Це та інше всі бачать", — написав експерт.

За його словами, ці цифри вельми красномовні.

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«Я не знаю, як це розцінювати. Саботаж, корупція, професійна невідповідність? То який сенс підвищувати військовий збір на зарплату, якщо вона у багатьох в конвертах? Знайдіть декілька хвилин, подивіться цей сюжет. Офіційні зарплати до 10 тисяч, а по факту може бути і 30, і 40! Воно й так було всім зрозуміло, а тут вже просто задокументовано на відео. Чого вам ще не вистачає? Або щось знов заважає?» — запитав Куюн.

Нагадаємо, в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зміниться для українців з 1 грудня.

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