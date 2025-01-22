Екскомандиру скандально відомої 155-ї бригади призначили заставу 90 млн гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину, якого звинувачують у тому, що він допустив масове СЗЧ, інформує Суспільне.

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Його триматимуть під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень. Сторона захисту планує подавати апеляцію на таке рішення суду. Про це повідомив адвокат підозрюваного Богдан Забара.

За даними слідства, будучи командиром, він не повідомив правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби підлеглими військовослужбовцями. Такі факти відбувалися під час навчань на території Євросоюзу та в ході виконання бойових завдань на східному фронті. Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, відчуваючи безкарність за такі діяння. Через бездіяльність екскомандира могло ускладнитись виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань.

Як писали «ФАКТИ», днями Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу росіян у 2024 році.

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Фото: Суспільне новини

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