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У МВС знову можна перереєструвати авто на нового власника

13:22 23 січня 2025
Реєстраційні послуги, пов'язані зі зміною власника авто. Фото з сайту gre4ka.info

Слідом за відновленням Мін'юстом з 20 січня державних реєстрів, які постраждали від хакерської атаки 20 грудня, стають доступними й інші електронні послуги. Так, у МВС повідомили про те, що в сервісних центрах відомства відновлено реєстраційні послуги, пов'язані зі зміною власника транспортних засобів.

Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. У відомстві наголосили, що обслуговування в сервісних центрах здійснюється за попереднім записом.

«Талони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис. Звертаємо увагу: наразі проходить тестування оновленої системи Е-запису для отримання послуг у наших центрах. На час перехідного періоду реєстрація проходить за старою та новою версіями системи — все залежить від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги. Щоб обрати потрібну сторінку — знайдіть у списку на сторінці Е-запис зручне відділення та перейдіть за посиланням», — наголосили у відомстві.

Також у міністерстві нагадали, що сервісні центри працюють за принципом екстериторіальності — послуги надаються незалежно від місця реєстрації та проживання. Робимо все можливе, щоб наші відвідувачі могли заздалегідь планувати свій час. Тривалий час перереєстрація транспортних засобів зі зміною власника з об'єктивних причин була недоступна.

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Це призвело до того, що кількість громадян, кому потрібна послуга, перевищує пропускну спроможність сервісних центрів, через що можливі затримки в обслуговуванні. Тому в МВС просили, за можливості, спланувати свій візит на отримання послуги заздалегідь з урахуванням підвищеного попиту, перепросивши за тимчасові незручності та подякувавши за розуміння.

Нагадаємо, раніше в Україні спростили правила ввезення вживаних авто, і, крім того, діє податок для власників люксових авто.

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