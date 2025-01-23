Оплакала: Періс Гілтон відверто розповіла, як справляється з тим, що сімейний будинок згорів на її очах

Світська левиця Періс Гілтон просить шанувальників бути уважними до всього, що відбувається з постраждалими під час лісової пожежі в Лос-Анджелесі. В інстаграмі 43-річна спадкоємиця готелю поділилася кадром, на якому її 2-річний син Фенікс, загорнутий у ковдру, сидить поруч із двома їхніми цуценятами, пише geo.tv.

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«Через усе, що відбувається навколо нас, інколи нам потрібне чарівне нагадування, щоб усвідомити себе», — написала Періс.

Гілтон і Реум, які, крім сина, також мають однорічну дочку Лондон, втратили свій дім у Малібу через пожежу в Лос-Анджелесі. Мама двох дітей оплакувала втрату в публікації в інстаграмі, поділившись, що це був дім, де вони «створили стільки дорогоцінних спогадів».

«Там Фенікс зробив свої перші кроки, і ми мріяли створити спогади про Лондон на все життя», — додала вона.

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«Навіть коли нас евакуювали в готель аеропорту через лісові пожежі, Лондон і Фенікс знали, як змусити нас з Картером посміхнутися. Дуже вдячна за них», — написала вона в інстаграмі.

Пізніше Періс оголосила про значну пожертву у фонди надзвичайних ситуацій для сімей, переміщених через лісові пожежі.

«Я починаю з особистого внеску в розмірі 100 000 доларів США і додаю додаткові зібрані долари до 100 000 доларів США. Я шукаю інших, щоб зробили пожертву разом зі мною, — зізналася Гілтон у повідомленні своїм підписникам. - Хоча я втратила дім у Малібу, я думаю про незліченну кількість сімей, які втратили набагато більше — свої будинки, дорогі сувеніри, громади, які вони любили, і своє відчуття стабільності. Як мама, я не можу уявити ваші біль і страх через відсутність безпечного місця для дітей».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що британський актор загинув під час лісових пожеж у США.

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