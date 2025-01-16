Брітні Спірс потрапила в центр уваги своїм танцем після втечі від пожеж у Лос-Анджелесі (відео)

Брітні Спірс довелося евакуюватися з дому через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Виконавиця хіта «Toxic» опублікувала запаморочливий кліп, на якому танцює під пісню Мадонни La Isla Bonita.

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Для танцювального кліпу вона обрала рожеву сукню без рукавів у горошок, яку одягла з парою чорних туфель на високих підборах.

Співачка зробила кліп коротким, додавши як підпис емодзі серця та фіолетового диявола.

Брітні стала однією зі знаменитостей, які були змушені залишити свої будинки в Лос-Анджелесі через люті пожежі в Південній Каліфорнії.

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Ділячись жахливою новиною зі своїми підписниками, артистка розповіла, що витратила «чотири години» на дорогу, їдучи до готелю.

Серед тисяч постраждалих через пожежі у Південній Каліфорнії втрату своїх будинків підтвердили такі знаменитості, як Періс Гілтон, Майло Вентімілья, Тіна Ноулз і Джефф Бріджес. Британський актор Рорі Сайкс трагічно загинув у своєму домі в Малібу.

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А онук Алли Пугачової 33-річний Микита Пресняков вийшов на зв’язок з охопленого вогнем Лос-Анджелесу і розповів про ситуацію в місті.

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