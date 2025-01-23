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Телеканал, який належав Порошенку, видалив відео, де могли бути докази роботи його бізнесу з рф — ЗМІ

14:46 23 січня 2025
Порошенко

«5 канал», який належить народному депутату, п'ятому президенту України Петрові Порошенку, видалив з сайту відео 2014 року з керівником підприємства «Севастопольський морський завод» Костянтином Картошкіним. Він заявляв, що Севастополь має невизначений і незрозумілий статус, і розповідав про замовлення рф, на які завод чекав, оскільки підприємство орієнтоване на експорт. Про це йдеться в матеріалі gordonua.

Видання повідомило, що журналісти відшукали відео в архівах, і оприлюднило посилання на нього.

Автори матеріалу стверджують, що після анексії Криму «Севморзавод» листувався з міністерством промисловості й торгівлі рф. Картошкін називав Севастополь «російським містом федерального значення», надаючи російським органам фінансово-економічні звіти підприємства.

Пізніше, за інформацією видання, Порошенко призначив Картошкіна керівником одного з найбільших державних військових заводів — «Зоря-Машпроект».

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«Фактично це є одним із доказів співпраці Порошенка з російською владою, адже вона тривалий час не націоналізувала належний йому завод, хоча багато інших українських компаній були націоналізовані одразу», — наголошує gordonua.

Контекст

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20 грудня 2024 року пресслужба Держбюро розслідувань поінформувала в телеграмі, що Порошенку повідомили про підозру в державній зраді й сприянні діяльності терористичних організацій. За версією слідства, він пов'язаний із закупівлею вугілля з тимчасово окупованих територій ОРДЛО, що призвело до фінансування терористів «ЛНР» і «ДНР».

Раніше повідомлялося, що Порошенко вимагає зупинити транзит російської нафти, забувши, як з росіянами й Медведчуком привласнив частину нафтопроводу.

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