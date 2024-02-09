Громадські активісти збираються подати Порошенка до Книги рекордів Гіннеса: до чого тут підозра у держзраді

Петро Порошенко — єдиний з обвинувачених у держзраді, кому прокурор не обмежив терміни ознайомлення із кримінальним провадженням. Він знайомиться зі справою, де йому інкримінують держзраду за фінансування терористичних організацій так званих «Л/ДНР» вже 1,5 року. Громадські активісти планують звернутись до Книги рекордів Гіннеса для увічнення цього факту, пише видання «Закон і Бізнес».

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«Петро Порошенко має всі шанси бути внесеним до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший обвинувачений у державній зраді. Він єдиний зі зрадників Батьківщини, кому прокурор не обмежив терміни ознайомлення із кримінальним провадженням», — зазначає «Закон і Бізнес».

Видання нагадує про порушення Державним бюро розслідувань щодо Порошенка кримінального провадження у «вугільній справі». Також йому оголошено про підозру в державній зраді та змові із рф та «Л/ДНР».

«Йому оголошено про підозру в сприянні діяльності терористичних організацій, що полягала в злочинній змові з представниками росії, згідно з якою Україна відмовилася від вугілля з Південної Африканської Республіки на користь вугілля з підприємств на окупованих територіях, при цьому сплачуючи гроші за вугілля безпосередньо терористам з так званих «ДНР» і «ЛНР», — пише «Закон і Бізнес».

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Журналісти повідомляють, що 2 вересня 2022 року стороні захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступу до матеріалів.

«Станом на сьогодні П. Порошенко знайомиться зі справою рівно 1,5 року. Громадські активісти планують звернутись із цього приводу до представників Книги рекордів Гіннеса для увічнення цього видатного факту», — резюмує «Закон і Бізнес».

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Раніше повідомлялось, що у 2022 році затриманий зрадник Медведчук дав свідчення СБУ про сприяння Петра Порошенка щодо закупівлі вугілля в так званих «Луганській та Донецькій народних республіках».

Днями стало відомо, що Порошенко повинен відшкодувати Україні $ 210 млн збитків за незаконно привласнений нафтопровід «Самара — Західний напрямок».

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Водночас сам п'ятий президент України вимагає у суді півмільйона гривень від прикордонників, які не випустили його до Польщі.

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