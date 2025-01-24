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Курс долара на початку лютого: банкіри обіцяють стабільність

13:22 25 січня 2025
курс долара

Інавгурація Дональда Трампа не надто вплинула на курс долара в Україні і зафіксувала поки що відносну стабільність гривні. Аналогічна ситуація спостерігатиметься на валютному ринку до кінця січня та у перші дні лютого.

Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. На його думку, кінець січня на валютному ринку буде більш-менш помірним, очікується, що основні події зими вже відбулися: навряд чи курсові показники намацають нову «стелю».

На думку банкіра, основними подіями наступного тижня будуть:

  • Нацбанку вдасться утримати баланс між попитом і пропозицією, що означає мінімальні курсові зміни.
  • Стрімкі валютні ривки малоймовірні (водночас, як і протягом 2 років дії режиму «керованої гнучкості», зміни будуть частими та різноспрямованими).
  • Збільшення облікової ставки стане допоміжним фактором, що втамовуватиме валютний ринок (варто нагадати, що облікова ставка є виразником міцності гривні, тому її збільшення є додатковим заходом для зміцнення національної валюти).
  • На готівковому ринку курсові показники формуватимуться з урахуванням міжбанку з додаванням комісії. Однак міжкурсова різниця між курсами готівкового і безготівкового ринку залишиться в межах 0,5 грн.
  • Фінансисти припускають, що в останній день січня офіційний курс долара може опинитися в межах 42−42,3 грн/$.

«Загалом, наступного тижня ситуація на валютному ринку не повинна нікого здивувати: поточні курсові зміни будуть незначними, курсові коливання можуть відбуватися як у бік зростання, так і їх зменшення. Загалом ближче до весни очікується, що на ринку може запанувати відносний „спокій“, що дозволить Нацбанку зменшити свою присутність на ринку», — резюмує Тарас Лєсовий.

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Раніше НБУ заявив, що наявних у нього запасів американської валюти цілком достатньо для утримання стабільності на валютному ринку.

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