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Школа автомобіліста: три помилки, які допомагають іржі «вбивати» ваше авто

14:49 24 січня 2025
Що робити, аби в машині не іржавіли деталі, розповіли експерти. Фото Pixabay

З іржею, яка виникає на різних металевих деталях автомобіля, певною мірою можно боротися нанесенням WD-40 з подальшим очищенням елементів. Втім, набагато краще заздалегідь запобігати появі іржі, у тому числі, й дотримуючись певних вимог до експлуатації автівки.

Так, профільне видання «Твоя машина» вказує на три розповсюджені помилки, яких припускаються автовласники.

По-перше, це нехтування регулярним миттям машини. Особливо взимку, коли дороги посипають реагентами, аби сніг та лід танули активніше. Ці реагенти руйнують лакове покриття кузова, за чим в умовах підвищеної вологості приходить іржа. Вчасно помита автівка покаже подряпини та пошкодження, яких варто швидко позбутися.

По-друге, це відмова від антикорозійної обробки порогів та днища машини, що експерти рекомендують робити кожні 2−3 роки. Аби запобігти корозії, також можна нанести захисті засоби на лакофарбове покриття автівки.

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По-третє, це економія на обслуговуванні та ремонт у сумнівних сервісах — працівники можуть недбало ставитися до чужої машини, приміром, під час використання домкрата або підйомника.

Також експерти радять періодично знімати підкрилки, бризковики та інші накладні елементи для очищення прихованих порожнин. Саме там накопичується бруд, який пошкоджує фарбу, сприяючи появі корозії.

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До речі, фахівці авторинку радять при купівлі автівки ретельно оглядати подібні місця, а також дивитися під порогами та арками, де може «ховатися» іржа.

Фото Pixabay

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