Канікули та мобілізація: у Міноборони зробили важливу для студентів заяву

В Україні, де військовий стан продовжили до 9 травня 2025 року, роз'яснили правила надання відстрочки здобувачам професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інтернів і докторантів, а також викладачам.

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В Міноборони зазначили, що правила регламентуються Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, яку уряд затвердив навесні минулого року. Наприкінці грудня в порядок були внесені певні зміни. Ці зміни як раз стосувалися здобувачів освіти та педагогів.

«Зокрема, студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі — тривалістю 12 місяців в рік)», — зазначають в Міноборони та додають, що зазначеним категоріям не потрібно кожні три місяці підтверджувати статус у ТЦК та СП, як це було раніше.

Отже, допоки у Єдиній державній електронній базі освіти зазначено, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку.

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Зараз студенти можуть оформити відстрочку у застосунку Резерв+. Ті, хто не користується додатком, мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до ТЦК та СП для продовження відстрочки.

А для викладачів умови отримання відстрочки не змінилися — вони мають бути працевлаштованими на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває з 1 вересня по 31 серпня (включаючи канікули і відпустку), якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу.

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«Міноборони наразі працює над інтеграцією реєстрів з МОН для автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. Це значно спростить процедуру та зменшить паперову бюрократію», — зазначають в оборонному міністерстві.

Окремо підкреслюється, що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

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Це роз'яснення з'явилося невдовзі після того, як народний депутат Роман Грищук писав у соцмережах про документальну неузгодженість і що під час канікул викладачі та студенти можуть бути мобілізованими.

Нагадаємо, що раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій спростували чутки про мобілізацію половини особового складу ДСНС. В надзвичайній службі заявили, що 90% особового складу заброньовано і що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.

Фото Pixabay

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