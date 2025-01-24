Ліниві бананові сінабони: «неймовірна смакота» від Наталії Жук

Фудблогерка Наталія Жук, яка раніше розповіла, як приготувати гарбузовий рулет, поділилася рецептом бананових сінабонів в Instagram.

«Ліниві бананові сінабони — неймовірна смакота», — написала вона.

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Інгредієнти:

- 3 шт великих банана;

- 500 г листового дріжджового тіста;

- 3 ст л цукру;

- ½ ст л кориці;

- жовток + 1 ст л молока;

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Спосіб приготування:

«Беремо 2 або 3 великих банана очищаємо їх та нарізаємо. 500 г листового дріжджового тіста зовсім трошечки розкатуємо. Далі змішаємо 3 столові ложки цукру та пів столової ложки кориці. Перемішуємо і посипаємо тісто. Зверху на тісто викладаємо нарізані банани. Та скручуємо у ось такий рулет в кінці добре защіпуємо краї. Гострим ножем нарізаємо на рівномірні шматочки. Викладаємо на деко застале пергаментом. До 1 жовтка додаємо молоко перемішуємо та змащуємо кожну булочку. Ставимо випікати у розігріту до 180 ° духовку приблизно на 25−30 хвилин», — розповіла фудблогерка.