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Деруни із «секретним» інгридієнтом: відірватися неможливо

11:11 10 січня 2025
Горілку до дерунів додають, щоб вони не вбирали зайву олію. Фото Pixabay

Рецепт приготування класичних дерунів дуже простий: картопля, яйця, борошно, цибуля… Втім, до традиційних інгредієнтів можна додавати й інші. Так, наприклад, ресторатор Володимир Ярославський для ніжності додає у тісто ще й сметану.

А видання «На пенсії» ділиться рецептом дерунів, в які додають… міцнй алкоголь. Це робиться для того, аби вони не вбирали в себе зайву олію.

Інгредієнти:

  • Картопля — 500 г;
  • Цибуля — 150 г;
  • Яйце — 1 штука;
  • Борошно — 3 столові ложки;
  • Сіль — 1 чайна ложка;
  • Перець чорний — 0,5 чайної ложки;
  • Горілка або коньяк — 0,5 чайної ложки.

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Приготування:

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  • Картоплю та цибулю натерти на тертці, віджати зайву вологу та з'єднати.
  • Додати яйце, спеції, борошно та ретельно перемішайте.
  • Влити горілку, перемішати.
  • Деруни смажити на розігрітій пательні з достатньою кількістю з обох боків.

Про те, як приготувати страву старовинної лемківської кухні — «Бандуряники» — деруни, для яких потрібно ще й капустяне листя, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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