Деруни із «секретним» інгридієнтом: відірватися неможливо

Рецепт приготування класичних дерунів дуже простий: картопля, яйця, борошно, цибуля… Втім, до традиційних інгредієнтів можна додавати й інші. Так, наприклад, ресторатор Володимир Ярославський для ніжності додає у тісто ще й сметану.

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А видання «На пенсії» ділиться рецептом дерунів, в які додають… міцнй алкоголь. Це робиться для того, аби вони не вбирали в себе зайву олію.

Інгредієнти: Картопля — 500 г;

Цибуля — 150 г;

Яйце — 1 штука;

Борошно — 3 столові ложки;

Сіль — 1 чайна ложка;

Перець чорний — 0,5 чайної ложки;

Горілка або коньяк — 0,5 чайної ложки.

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Приготування: РЕКЛАМА Картоплю та цибулю натерти на тертці, віджати зайву вологу та з'єднати.

Додати яйце, спеції, борошно та ретельно перемішайте.

Влити горілку, перемішати.

Деруни смажити на розігрітій пательні з достатньою кількістю з обох боків.

Про те, як приготувати страву старовинної лемківської кухні — «Бандуряники» — деруни, для яких потрібно ще й капустяне листя, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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