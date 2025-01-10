Деруни із «секретним» інгридієнтом: відірватися неможливо
Рецепт приготування класичних дерунів дуже простий: картопля, яйця, борошно, цибуля… Втім, до традиційних інгредієнтів можна додавати й інші. Так, наприклад, ресторатор Володимир Ярославський для ніжності додає у тісто ще й сметану.
А видання «На пенсії» ділиться рецептом дерунів, в які додають… міцнй алкоголь. Це робиться для того, аби вони не вбирали в себе зайву олію.
Інгредієнти:
- Картопля — 500 г;
- Цибуля — 150 г;
- Яйце — 1 штука;
- Борошно — 3 столові ложки;
- Сіль — 1 чайна ложка;
- Перець чорний — 0,5 чайної ложки;
- Горілка або коньяк — 0,5 чайної ложки.
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Приготування:
- Картоплю та цибулю натерти на тертці, віджати зайву вологу та з'єднати.
- Додати яйце, спеції, борошно та ретельно перемішайте.
- Влити горілку, перемішати.
- Деруни смажити на розігрітій пательні з достатньою кількістю з обох боків.
Про те, як приготувати страву старовинної лемківської кухні — «Бандуряники» — деруни, для яких потрібно ще й капустяне листя, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay231
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