Під прикриттям реформ: як Жумаділов та Умеров перерозподіляють оборонні бюджети

Призначення Арсена Жумаділова головою Агентства оборонних закупівель остаточно підтверджує наміри міністра оборони Рустема Умерова централізувати контроль над оборонними закупівлями. Це рішення викликало обурення, адже Жумадилов, який продовжує керувати Державним оператором тилу (ДОТ), уже неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані з непрозорими фінансовими потоками.

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«Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлю летальної номенклатури у м'яко кажучи складний час», — написав Жумадилов у Facebook.

Він запевнив, що його мета — «системна робота із забезпечення армії». Однак його репутація, як і діяльність ДОТ, ставить під сумнів такі обіцянки.

План Умерова: контроль та монополія

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Експерти давно припускали, що Умеров прагне зосередити ключові закупівлі у руках довірених осіб. Ще восени він активно просував ідею ліквідації АТЗ через злиття із меншою структурою — ДОТ. Призначення Жумаділова, який тепер одночасно керує обома установами, виглядає як фінальний крок цього плану.

Скрін проекта наказу міністра оборони

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Раніше Умеров жорстко критикував голову АТЗ Марину Безрукову, звинувачуючи її у провалах. Проте реальні дії міністра, включаючи відкликання державних представників зі спостережної ради, свідчать про інше бажання створити монополію.

Корупційні ризики

Діяльність ДОТ під керівництвом Жумадилова вже викликала багато запитань. Експерти зазначають, що структура працює без прозорих механізмів, а кошти часто використовуються із порушеннями. Концентрація двох ключових структур в одній особі може спричинити серйозну загрозу прозорості закупівель.

«Сумнівна діяльність ДОП під керівництвом Жумаділова та його підвищення лише підтверджують, що корупційні потоки можуть лише посилитись», — вважає директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Громадські активісти попереджають, що це рішення може стати точкою неповернення системи закупівель. Армія ризикує залишитися без необхідного забезпечення, а бюджети можуть осісти в кишенях чиновників.

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