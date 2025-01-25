Брітні Спірс це точно не сподобається: стала відомо, чому сини співачки вирішили «раптово» помирилися з нею

Після того як Брітні Спірс зустрілася зі своїми синами після двох років розлуки, багато шанувальників щиро раділи за неї та її хлопців — Джейдена Джеймса та Шона Престона.

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Подія для попдіви була справді щасливою, адже кілька років до цього Брітні навряд чи вдавалося підтримувати зв'язок зі своїми спадкоємцями. Втім, і тут не обійшлося без ложки дьогтю, пише з посиланням на інсайдерів видання RadarOnline.



За словами джерел видання, справжні мотиви возз'єднання із зірковою мамою далекі від щирих і душевних. Насправді, стверджують джерела, хлопці пішли назустріч Брітні після того, як вона перестала виплачувати нечувані суми їхньому батькові як аліменти.

Спірс виплачувала 40 000 доларів на місяць колишньому чоловікові Кевіну Федерлайну як аліменти на утримання Шона і Джейдена.

І тепер, коли обидва сини Спірс досягли повноліття, вона може давати гроші їм особисто, проте сума, як уточнюється, помітно скоротилася з того часу.

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Не виключено, що зустріч із мамою була і свого роду підстраховкою, адже тепер утримання Джейдена та Шона — питання виключно бажання Брітні, і юридично її ніхто не примусить до цього.

«Протягом багатьох років ці хлопці не хотіли мати з нею нічого спільного, вони бентежилися її та ненавиділи те, як вона виставляла себе напоказ у соціальних мережах. Наразі виплата аліментів закінчилася, і вони, схоже, хочуть повернути маму у своє життя», — поділилося роздумами джерело.

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Також інсайдер зауважив, що зараз співачка неймовірно щаслива, проте її друзі наполягають на тому, що варто бути обережнішими. Велика ймовірність, що хлопці просто вирішили скористатися добротою та відданістю матері.

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Нагадаємо, Брітні стала однією зі знаменитостей, які були змушені залишити свої будинки у Лос-Анджелесі через люті пожежі у Південній Каліфорнії. Артистка розповіла про жах, який відчула та довгу дорогу до готелю.

Фото: https://radaronline.com/

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