Договір дарування або заповіт: у чому різниця і чому віддати перевагу

Юристи, які раніше розповіли, як скасувати або змінити заповіт, розповіли про способи передачі майна. Вони розповіли про різницю між договором дарування та заповітом. Обидва документи мають свої юридичні нюанси, які слід знати, щоб уникнути непорозумінь, пише На пенсії.

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Так, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати іншій стороні (обдаровуваному) безоплатне майно у власність. Важливі умови договору дарування: якщо договір передбачає обов'язок обдаровуваного виконати певні дії (майнові чи немайнові), це не вважається контрактом дарування; укладання договору від імені дарувальника можливе лише через представника з конкретно зазначеним ім'ям обдаровуваного (без цього доручення недійсне).

Право власності переходить до обдарованого одразу після підписання договору дарування. Дарувальник може розірвати договір у випадках: вчинення злочинів обдаровуваним проти дарувальника або його сім'ї; небезпеки втрати майна, що має велику немайнову цінність; недбалого ставлення обдаровуваного до речей культурної цінності.

Заповіт, своєю чергою, є особистим розпорядженням фізичної особи у разі своєї смерті. Основні особливості заповіту: складається лише особисто (через представника заповіт оформити неможливо); заповідач може обумовити право на спадщину певними умовами (наприклад, здобуття освіти, народження дитини, проживання у певному місці); заповіт може містити зобов'язання спадкоємця виконати певні дії (наприклад, щодо захоронення чи розпорядження особистими паперами).

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Право на спадщину виникає лише після смерті спадкодавця, прийняття та оформлення спадщини спадкоємцем. Заповідач може будь-якої миті: скасувати заповіт; внести зміни; скласти новий заповіт, який автоматично анулює попередній.

Договір дарування обов'язково укладається у письмовій формі. Для нерухомості чи цінностей понад встановлений ліміт потрібно нотаріальне посвідчення.

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У той самий час предмети особистого користування можуть даруватися за усним договором.

Заповіт складається письмово із зазначенням місця та часу та засвідчується нотаріусом або іншими уповноваженими особами. Потрібно також пам'ятати, що в період дії воєнного стану діють спеціальні правила дизайну.

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Юристи радять тим, хто хоче передати майно ще за життя, обирати договір дарування. А тим, хто хоче передати майно після смерті краще скласти заповіт.

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи розповіли, чи реально оскаржити дарчу, а також про те, як передати соціальні страхові виплати у спадок.

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