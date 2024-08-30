Скасування заповіту: адвокат пояснив, що робити в такому випадку

Внесення змін до заповіту або його повне скасування — це важливий крок у правовому плануванні. Для реалізації таких змін необхідно дотримуватися певних процедур і надати відповідні документи, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розвіяв міфи про аліменти.

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«Щоб скасувати або змінити заповіт, особа повинна подати до нотаріуса заяву, в якій вказується бажання скасувати чи змінити заповіт. Підпис на цій заяві має бути нотаріально засвідчений.

Якщо ви змінюєте або скасовуєте секретний заповіт, потрібно подати нотаріусу паспорт або інший документ, що підтверджує особу, а також довідку про податковий номер. У разі скасування секретного заповіту нотаріус повинен повернути підписаний конверт зі старим заповітом заповідачу. Підпис на заяві про скасування секретного заповіту також має бути нотаріально засвідчений".

Заповідач, додає він, має право в будь-який момент скасувати заповіт, подавши відповідну заяву до нотаріуса або органа місцевого самоврядування про скасування заповіту та визнання його недійсним.

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«При отриманні заяви про скасування заповіту або нового заповіту, який змінює або скасовує попередній, посадова особа органу місцевого самоврядування робить відповідну відмітку:

в реєстрі нотаріальних дій;

в алфавітній книзі обліку заповітів;

на примірнику заповіту, що зберігається в справах органу місцевого самоврядування.

Якщо заповідач має примірник заповіту, що підлягає скасуванню, на цьому примірнику також робиться відповідний напис про скасування. Цей примірник разом із заявою (якщо заповіт скасовано заявою) долучається до примірника, що зберігається в справах органу місцевого самоврядування".

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Для скасування заповіту українцям потрібно зібрати пакет документів, який включає

заяву про скасування заповіту,

паспорт громадянина України,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

примірник заповіту, що підлягає скасуванню (за наявності).

квитанцію про сплату державного мита або документ, що підтверджує пільги щодо сплати.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради юристів, як юридично правильно підготуватися до мобілізації.

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