У середу, 29 січня, донецький «Шахтар», який переміг «Брест» (2:1), на арені «Сигнал Ідуна Парк» у німецькому Дортмунді проведе заключний поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів проти фіналіста минулого розіграшу місцевої «Боруссії».

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У минулі вихідні суперник донеччан, який звільнив перед цим головного тренера Нурі Шахіна, провів черговий матч у бундеслізі. У домашній зустрічі з «Вердером» «жовто-чорні» під орудою тимчасового наставника данця Майка Тулльберга, залишившись на 21-й хвилині у меншості, вигравали — 2:0, але не втримали перемогу — 2:2 (Гірассі, 28, Фрідль, 51, у свої ворота — Біттенкур, 64, Дакш, 72) Після 19 турів «Боруссія» з 26 очками посідає в чемпіонаті Німеччини лише 11-е місце.

Відеоогляд матчу «Боруссія» Д. — «Вердер» — 2:2

У минулі роки донеччани та дортмундці провели один з одним чотири зустрічі, і «Шахтар» жодного разу не виграв: три поразки (0:2 та 1:3 у 2001-му, а також 0:3 у 2013-му) та одна нічия (2:2 2013-го).

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І в майбутній зустрічі букмекери бачать фаворитом німецьку команду. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу дортмундців приймає з коефіцієнтом 1,36, на нічию — 5,00, на виграш хлопців Маріно Пушича — 7,00.

У прямій трансляції поєдинок «Боруссія» — «Шахтар» дивіться (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга чемпіонів. 8-й тур

29 січня (середа)

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«Боруссія» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проводить по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

«Боруссія» після перемог над «Брюгге» (3:0), «Селтиком» (7:1), «Штурмом» (1:0) та загребським «Динамо» (3:0), а також поразок від «Реала» (2:5), «Барселони» (2:3) і «Болоньї» (1:2) з 12 очками посідає 14-е місце, а ось «Шахтар» із 7 пунктами йде лише 27-м і має примарні шанси на вихід до плей-оф.

Становище команд:

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина футболіста «Шахтаря» та збірної України подала на розлучення.

Фото ФК «Шахтар»

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