Зробіть так, і прибирання стане набагато легшим: 2 лайфхаки від українських господинь (відео)

Прибирання у квартирі — звичайна справа, якою займаються мало не щодня. Зокрема, санвузли, щоб ванна та туалет блищали, й не було неприємних ароматів, більшість господинь миє дуже часто.

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А от прибирання у кімнатах та на кухні, люди, які працюють, зазвичай відкладають на вихідні.

Як зробити прибирання не таким важким, щоб не зіпсувати свій вихідний, а ще й так, щоб за тиждень накопичувалося менше пилу, розповіла молода українська господиня.

За її словами, для цього потрібно приготувати спеціальний розчин з води, оцту, кондиціонеру для білизни та ефірної олії.

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Змішати у великій мисці 1 літр води, по 2 столові ложки оцту, кондиціонеру для білизни й 2−5 крапель ефірної олії.

Змочити ганчірку у розчині й протирати нею поверхні.

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«Ви здивуєтесь, пилу буде набагато менше», — радить дівчина.

Вона також рекомендує обов'язково використовувати ефірну олію, яка додасть простору неперевершеного аромату.

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А щоб краще почистити важкодоступні місця, потрібно ізострічкою або скотчем обмотати ножиці й закріпити в них мочалку. Так можна буде дістати до недоступних місць.

Про те, як почистити витяжку за 1 хвилину, розповіла експертка з чистоти Олена Матвєєва. Вона також порадила рецепт миючого засобу, який забезпечить посуду чудовий ресторанний блиск.

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