На Порошенка пропонують накласти санкції за шкоду інтересам України: на сайті президента з’явилась відповідна петиція

На лідера партії «ЄС», народного депутата України Петра Порошенка пропонують накласти санкції. Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента України. Автор петиції Соловйов Олег Анатолійович вважає, що діяльність політика завдала суттєвої шкоди національним інтересам країни.

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Підставами для санкцій проти Петра Порошенка автор петиції називає його участь у створенні Партії регіонів, роботу в уряді Миколи Азарова, зв’язки з представниками російської православної церкви та бізнес, який сплачував податки у рф після початку війни у 2014 році.

«Дані свідчать про стабільне торговельне співробітництво Петра Порошенка через належні йому компанії із російськими партнерами навіть в умовах збройної агресії рф проти України. Отримання внаслідок такої діяльності прибутків, а також сплата податків вказує на причетність Петра Порошенка до фінансування російської армії через діяльність своїх компаній. Це може бути підставою для застосування санкцій за Законом України «Про санкції», — зазначає автор петиції.

Крім того, Соловйов у петиції згадує роль Порошенка у процесі ратифікації Харківських угод, що призвели до ослаблення обороноздатності країни та анексії Криму. Звернення також акцентує на діях Порошенка у контексті Мінських угод. Згадують лідеру «Європейської солідарності» й фінансування тимчасово окупованих територій Луганскої та Донецької областей на 1,5 млрд гривень та заволодіння разом з Медведчуком нафтопродуктопроводом в інтересах рф.

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«Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників рф організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій. Прізвище Порошенка фігурує у кримінальному провадженні про заволодіння українською частиною нафтопродуктопроводу „Самара — Західний напрямок“, що стало вигідним для російської федерації», — наголошує автор петиції.

Також за словами Соловйова, Порошенко інтенсивно підтримував діяльність представництва російської церкви в Україні. Зокрема, за даними ЗМІ, свого часу лідер «Європейської солідарності» був дияконом УПЦ московського патріархату. Пізніше в секретаріаті УПЦ МП уточнили, що Порошенко дійсно підтримував проросійську церкву, але служив не дияконом, а виконував послух паламаря.

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У петиції пропонують вжити заходів для попередження діяльності Порошенка, яка, на думку автора, може шкодити Україні. Зокрема, автор закликає обмежити вплив Порошенка на політичне та економічне життя країни.

«Враховуючи існуючі факти та потенційні загрози національній безпеці України, вчинення Порошенком ряду дій, спрямованих на підрив суверенітету України та сприяння збройній агресії рф проти України, прошу вжити заходів для унеможливлення подальшої діяльності, яка може шкодити інтересам України та внести пропозицію до Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій до Петра Порошенка», — пише Соловйов у петиції.

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Як повідомлялось раніше, «5 канал» видалив відео, де менеджер «Севморзаводу», що належав Порошенку, розповідає, як бізнес працював в окупованому Криму та сплачував податки до бюджету рф.

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