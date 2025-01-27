Дональд Трамп готовий зустрітися з путіним задля обговорення закінчення війни в Україні. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, який припускає, що Курщина цілком може стати кінцем путіна, вважає, що президент США розповість деталі плану припинення бойових дій, але це може не сподобатися главі кремля.

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«Трамп і його команда чітко дадуть зрозуміти, що якщо путін не приймає умови припинення вогню, то Америка подвоїть свої зусилля і збільшить підтримку України», — наголошує Геміш де Бреттон-Гордон.

Це, вважає він, може призвести до найгіршого сценарію для президента рф, ніж те, що зараз обговорюється про те, що йому потрібно обміняти землі та йти на припинення вогню.

«Є багато сценаріїв того, як припинення вогню може виконуватися і контролюватися. Деякі аналітики говорять про те, що війська НАТО, зокрема британські та французькі, можуть бути залучені до цього процесу. Очевидно, що путін має проблеми, а президент Трамп має важелі впливу і можливість сказати путіну, як все повинно відбуватися», — сказав він та додав, що найближчими днями можлива розмова телефоном між двома президентами.

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«Сподіваюся, перші паростки розвинуться в щось набагато значуще. Щоб люди не думали про Трампа, але, схоже, він є єдиною людиною, яка насправді може вказати путіну, що робити, й призвести до припинення вогню прийнятного для України», — додав Геміш де Бреттон-Гордон.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку члена Науково-консультативної ради Фінського інституту міжнародних відносин Андрія Колесникова про те, що мирна угода задовольнить путіна лише за однієї умови.

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