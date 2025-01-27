Klavdia Petrivna зробила дві головні помилки: відома співачка вказала на них

Виконавиця Klavdia Petrivna дуже довго приховувала свою особу, що додавало їй популярності. Але після концертів у «Олімпійському» вона перестала тримати інтригу. І, що важливіше, потім зникала з музикальних ефірів, і це було її першою помилкою.

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Таку думку висловила співачка Анастасія Приходько, відповідаючи на «33 питання».

За її словами, артистка не мала розкривати інтригу щодо своєї особистості, яка довгий час залишалася б її головною «фішкою».

«Не треба було їй відкривати обличчя, не треба було лізти в Палац спорту. Треба було тримати максимально цю інтригу», — вважає Анастасія Приходько.

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Крім того, на її думку, співачку хтось змусив організувати концерт в Палаці спорту, а не це було її власне бажання. Те саме стосувалася й участі в проєкті Тіни Кароль «Дім звукозапису».

«Я не знаю, хто змусив це робити. Не треба було до Тіни йти», — додала вона.

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Також цікаво, що найкращими українськими співачками Анастасія Приходько вважає себе і Гелю Зозулю.

Відзначимо, що раніше таємнича співачка прямо назвала дату свого першого концерту в 2025 році, який відбудеться у Львові, тому зараз вона і її команда вочевидь готуються до цієї події, не розмінюючись на «сторонні» виступи.

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Фото — кадр з кліпу співачки



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