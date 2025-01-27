Збив п’яним на переході чотирьох людей: суд оголосив вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку

Колишньому голові Броварської райдержадміністрації Володимирові Майбоженку, який у квітні 2024 року напідпитку вчинив ДТП із чотирма постраждалими, суд оголосив вирок.

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Про це повідомляє Brovarymedia.

У вироку, який 27 січня оголосила суддя Броварського суду Тетяна Василенко, йдеться про те, що Майбоженко має сплатити 34 000 грн штрафу. Також його на три роки позбавили прав керувати автомобілем.

Крім того, експосадовець повинен сплатити 31 432 грн на судові експертизи та інші судові витрати.

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Також суд вирішив повернути Майбоженку автомобіль марки Volvo, який зберігався на штрафмайданчику.

Зазначимо, що 26 квітня 2024 року в Броварах п'яний голова райадміністрації наїхав на пішоходів. Згідно з поширеним у мережі відео, водій був п'яний — алкотестер показав результат у 2,31 проміле. Незабаром у Київській обласній державній адміністрації заявили, що його звільнять з посади. Наступного дня президент України Володимир Зеленський звільнив голову Броварської РДА після п'яної ДТП, а Шевченківський районний суд міста Києва узяв підозрюваного під варту. Однак у вересні Броварський міськрайонний суд звільнив з-під варти Майбоженка.

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Під час судового засідання підозрюваний свою провину у скоєному визнав та зазначив, що компенсував кошти на лікування двом із чотирьох постраждалих.

Також нагадаємо про трагічне ДТП, яке влітку 2024 року спричинив теперішній голова відділу управління детективів Бюро економічої безпеки Олександр Ткачук. Внаслідок аварії постраждала дівчина, яка втратила обидві ноги.



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