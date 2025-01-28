ЗСУ отримали протипіхотні міни ADAM: фахівці розповіли, чим вони важливі

Ще восени 2024 року стало відомо, що ЗСУ отримають нове озброєння, яке допоможе боротись з так званими «м'ясними штурмами» російського окупаційного війська. Йшлося про те, що США мають передати нам неназвані протипіхотні міни, пише defenceua.

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«Згодом стало відомо, що Пентагон у рамках одного з пакетів оборонної допомоги передасть 155-мм артилерійські снаряди. Вони призначені для дистанційного мінування протипіхотними мінами ADAM із самоліквідаторами. А ще нам мали передати модульну систему Modular Pack Mine System, або ж M131 Modular Pack Mine System (MOPMS), і також систему Volcano», — повідомляє видання.

У січні 2025 року, йдеться у статті, 155-мм боєприпаси з протипіхотними мінами ADAM вперше засвітилися на озброєнні українців. Вони були помічені в руках військових 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

«Йдеться про 155-мм артилерійські боєприпаси M692. Вони оснащені 36 протипіхотними мінами, у цій лінійці є боєприпас M731, що оснащений мінами M67 та M72. Вони відрізняються лише фактично часом самоліквідації — чотири години проти 48 годин. Відстань розкиду протипіхотних мін становить до 600 метрів, ефективний радіус ураження живої сили — до 7 метрів», — розповіли фахівці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ЗСУ отримали першу унікальну САУ, ставши поки що єдиним її користувачем, окрім Німеччини.

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