Краще мовчати: експерти пояснили, чому принц Гаррі та Меган Маркл не реагують на різку статтю

Принц Гаррі та Меган Маркл не відповіли на різку статтю про них, опубліковану Vanity Fair, і експерт вважає, що в цьому питанні потрібно мовчати. У статті під назвою «Всередині великих бізнес-амбіцій принца Гаррі та Меган Маркл через 5 років після їхнього відходу від королівської родини» видання написало, що герцог Сассекський був би щасливий, якби Меган «заробила всі гроші для сім’ї», пише geo.tv.

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Королівська PR-експертка і колишня секретарка зі зв’язків покійної королеви Айлса Андерсон каже, що відповідь на статтю «стане маслом, яке підливають у вогонь, тож історія просто розтягнеться».

«Думаю, що є моменти, щоб зупинитися і прорахувати дії, а є часи, щоб мовчати. Я думаю, насправді вони мають рацію. Просто відпустіть це і рухайтеся вперед. Інакше вони створюватимуть історію, нову історію, створену ними самими», — пояснила експертка.

Це сталося після того, як королівський експерт Кінсі Шофілд заявив, що Меган та Гаррі були засмучені статтею.

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«Наскільки я розумію, зараз у них не все добре… І тут з’являється дуже поважне видання, яке повторює деякі з найнегідніших тверджень про неї. Тож я думаю, що вони намагаються зрозуміти, як діяти далі», — сказав він про реакцію принца Гаррі та Меган Маркл на статтю.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл вже планує своє майбутнє після Гаррі, а Кейт Міддлтон отримала пропозицію, від якої неможливо відмовитися.

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