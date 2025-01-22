Ребрендинг під загрозою: Меган Маркл намагається оновити свій імідж

Публікація, присвячена п’ятій річниці виходу Сассексів з королівської родини, знову поставила спробу ребрендингу Меган Маркл під загрозу. Колишні співробітники стверджують, що їхній досвід роботи з герцогинею Сассекською був настільки сумним, що їм знадобилася «терапія», повторюючи минулі звинувачення під час її перебування у Кенсінгтонському палаці, пише The News.

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Королівський експерт Том Бауер назвав нові викриття «руйнівними», зазначивши, що вони підривають зусилля Меган представити себе відкритою, доброзичливою та доступною людиною.

«Відродження її образу „важкої герцогині“, яка змушує своїх співробітників шукати лікування, щоб полегшити страждання роботи на Меган, — це катастрофа», — сказав Бауер.

Майбутнє лайфстайл-шоу Меган на Netflix «З любов’ю, Меган», яке має вийти в березні, мало «перебрендувати» її «як люблячу, турботливу каліфорнійську матусю і дружину». Однак рання реакція на проект була прохолодною, а деякі критики описували його як «солодкий і дурний».

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Справу ще більше ускладнило те, що принц Гаррі був зображений у статті Vanity Fair як «загублений, нерозумний і наївний», що ще більше зашкодило їхній спільній публічній особистості.

Королівський коментатор Річард Фіцвільямс попередив, що їхньому бренду важко відновити популярність.

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«Заяви про знущання затьмарюють їхні благодійні зусилля, ускладнюючи відновлення суспільної довіри», — сказав він.

Оскільки їхня угода з Netflix наближається до завершення, експерти вважають, що стрімінговий гігант може переглянути своє партнерство з Сассексами.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл натякнули на напружені стосунки з королівською родиною.

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