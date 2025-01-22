41.80 / 42.39 43.59 / 44.25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Ребрендинг під загрозою: Меган Маркл намагається оновити свій імідж

17:22 23 січня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Публікація, присвячена п’ятій річниці виходу Сассексів з королівської родини, знову поставила спробу ребрендингу Меган Маркл під загрозу. Колишні співробітники стверджують, що їхній досвід роботи з герцогинею Сассекською був настільки сумним, що їм знадобилася «терапія», повторюючи минулі звинувачення під час її перебування у Кенсінгтонському палаці, пише The News.

Королівський експерт Том Бауер назвав нові викриття «руйнівними», зазначивши, що вони підривають зусилля Меган представити себе відкритою, доброзичливою та доступною людиною.

«Відродження її образу „важкої герцогині“, яка змушує своїх співробітників шукати лікування, щоб полегшити страждання роботи на Меган, — це катастрофа», — сказав Бауер.

Майбутнє лайфстайл-шоу Меган на Netflix «З любов’ю, Меган», яке має вийти в березні, мало «перебрендувати» її «як люблячу, турботливу каліфорнійську матусю і дружину». Однак рання реакція на проект була прохолодною, а деякі критики описували його як «солодкий і дурний».

РЕКЛАМА

Справу ще більше ускладнило те, що принц Гаррі був зображений у статті Vanity Fair як «загублений, нерозумний і наївний», що ще більше зашкодило їхній спільній публічній особистості.

Королівський коментатор Річард Фіцвільямс попередив, що їхньому бренду важко відновити популярність.

РЕКЛАМА

«Заяви про знущання затьмарюють їхні благодійні зусилля, ускладнюючи відновлення суспільної довіри», — сказав він.

Оскільки їхня угода з Netflix наближається до завершення, експерти вважають, що стрімінговий гігант може переглянути своє партнерство з Сассексами.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл натякнули на напружені стосунки з королівською родиною.

91

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп, фото з відкритих джерел

Народжені під щасливою зіркою: яким знакам Східного гороскопу щастить завжди й у всьому

Гороскоп на 23 січня&nbsp;— Прогноз астрологів на 23 січня 2025 року

Зло повернеться бумерангом: які випробування чекають на представників усіх знаків зодіаку 23 січня

Пугачова, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Зустріли на Кіпрі стареньку Пугачову»: у мережі викрили популярний міф про Примадонну

В Україні частина пенсіонерів можуть втратити пенсії з інвалідності

Ані інвалідів, ані пенсії з інвалідності: у липні-2025 на українців з особливими потребами чекає потрясіння?

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту