На путіна чекає поразка: чому в Європі з оптимізмом ставляться до планів Трампа щодо України

Дональд Трамп грав на нервах європейців погрозами захопити Гренландію та розпочати торговельні війни. Але щодо одного висловлення президента США Європа налаштована обережно оптимістично, воно стосується України. Погрози Трампа президенту путіну ввести нові тарифи й санкції проти москви, якщо вона не погодиться на угоду про припинення війни, стали позитивним сигналом для європейських союзників та інших прихильників України, пише Politico.

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А прихильники України сприймають їх як свідчення того, що Трамп розуміє ставки війни так само, як і вони, і не залишить Україну — чи союзників по НАТО — у своїх майбутніх відносинах з путіним.

«Президент Трамп, з яким я працював пліч-о-пліч, не хоче мати нічого спільного зі сприйняттям слабкості. Нічого, — сказав колишній віцепрезидент Майк Пенс. — Якщо путін думає, що може загнати президента в таке становище, коли він матиме вигляд, ніби його обдурила росія, то на путіна чекає ще одна поразка».

Є дещо, що дає українцям і європейським союзникам проблиски оптимізму: Трамп укомплектував свій кабінет «відомими яструбами» стосовно росії, такими як радник з національної безпеки Майкл Волц і держсекретар Марко Рубіо. Він розпочав нову кампанію з підвищення цільового показника витрат НАТО на оборону до 5 відсотків ВВП, а деякі республіканські союзники Трампа на Капітолійському пагорбі залишаються непохитними прихильниками України.

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«Я б збрехав, якби сказав, що ми не нервуємо з приводу повернення Трампа, — сказав європейський посол, який побажав залишитися анонімним, щоб висловитися відверто. — Ми готуємося до багатьох головних болів, але одна з областей, де я ризикну бути обережним оптимістом, — це Україна й НАТО».

Інші проукраїнські республіканці вказують на той факт, що у 2019 році Трамп відмовився від великої угоди з ядерних питань з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, попри весь галас навколо історичного саміту. Президент США може зробити те ж саме в переговорах з путіним щодо України.

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Війна також змістила консенсус в Європі в бік думки Трампа про те, що члени НАТО мають витрачати більше коштів на власну оборону. Колишній Генеральний секретар Єнс Столтенберг, який був присутній на передінавгураційному феєрверку в клубі Трампа у Вашингтоні, і деякі інші вважають, що він мав рацію у 2018 році, коли вимагав від Альянсу швидше досягти погодженого у 2014 році цільового показника, згідно з яким країни-члени витрачають на оборону 2 відсотки від ВВП. А його заклики до нового 5-відсоткового порогу не викликали широкого громадського спротиву, хоча багато хто в приватних розмовах визнає, що лише деякі країни НАТО здатні досягти цього показника найближчим часом.

Особа, знайома з думкою Трампа щодо України, яка побажала залишитися анонімною, щоб висловитися відверто, сказала, що початкові коментарі президента про припинення війни слід сприймати серйозно. За словами співрозмовника, його зусилля, спрямовані на публічний тиск на путіна, на створення важелів впливу в переговорах, відповідають його давньому прагненню відігравати вирішальну роль в укладанні будь-яких угод.

Інші аналітики вважають, що Трамп, на відміну від колишнього президента Джо Байдена, не розглядає війну як головну загрозу світовій демократії, що збільшує ризики того, що він погодиться на погану угоду з путіним.

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Європейські чиновники також побоюються, що будь-яка угода з путіним, яка припинить бойові дії в Україні, лише дасть очільнику кремля час на переозброєння й перегрупування своєї виснаженої війною армії, щоб через роки почати нові атаки.

«Трамп повинен зосередитися не лише на тому, що дати путіну, але й на тому, що дати Зеленському, включно з ефективними, тривалими гарантіями безпеки, — сказав Майкл Макфол, колишній посол США в росії. — Просто умиротворення путіна не призведе до миру».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку полковника армії Великої Британії у відставці Геміша де Бреттон-Гордона, президент США розповість деталі плану припинення бойових дій, але це може не сподобатися главі кремля.

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