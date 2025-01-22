Президент Дональд Трамп у свій перший день на посаді показав, що він може бути ближче до виконання передвиборчої обіцянки, ніж вважали скептики. Він має важелі, щоб змусити путіна швидко припинити російсько-українську війну, якщо він відмовиться від млявого і непослідовного економічного тиску адміністрації Байдена. У перший день перебування на посаді президента Трамп вперше за кілька тижнів публічно висловив свої погляди на вторгнення путіна в Україну під час прес-конференції в Овальному кабінеті. «Я думаю, що Зеленський хоче мирної угоди, але я не знаю, чи хоче її путін. Я думаю, що росія матиме справжні проблеми… Я думаю, що путін руйнує росію», — сказав він, пише Time.

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Трамп має рацію. У той час, як росія атакує на полі бою, маючи страшні втрати, покладаючись на північнокорейські війська та іранські безпілотники, путін не просунув свій військовий порядок денний, а його економіка, що підживлюється війною, виснажила життєздатність країни в усіх секторах. путін скоротив реінвестиції в свою промислову базу і захопив контроль над більшістю приватних підприємств, знищивши індустріальну міць країни. Коротше кажучи, він «підтримує енергетичну піч росії, підкидаючи туди меблі з вітальні», йдеться у статті

росія у справжній біді, її економіка розвалюється, а путін руйнує росію. І що ще важливіше, повернення Дональда Трампа може зіштовхнути російську економіку з обриву і завдати смертельного удару по путінському режиму, що хитається. Трамп заявив, що його санкції відрізали Ірану можливість фінансувати ХАМАС, Хезболлу і хуситів, що стало можливим завдяки млявому впровадженню санкцій Байденом. Аналогічно, за умови належного застосування санкцій, російська економіка до Великодня опиниться на межі краху.

Те, що повернення Трампа може покласти край правлінню путіна, здавалося неймовірним ще кілька тижнів тому. Багато прихильників України відкрито побоювалися, що Дональд Трамп може нав'язати Україні погану мирну угоду, яка буде рівнозначна капітуляції, на тлі часто декларованого наміру «закінчити» війну в перший же день свого перебування на посаді. Але так само, як Трамп продемонстрував готовність еволюціонувати в питаннях бізнесу після того, як він дізнався факти, схоже, він так само змінив свою позицію щодо путіна після того, як він дізнався, наскільки слабкою насправді є російська економіка, йдеться у публікації.

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Простіше кажучи, російська економіка розвалюється — путін канібалізує продуктивну економіку, щоб фінансувати свою військову машину. Якщо глава рф втратить джерело несподіваних доходів від продажу нафти, яке підтримувало його останні три роки, то путінський режим майже напевно зазнає краху. путін вже вичерпав резерви росії на чорний день, виснаживши її колись грізні валютні резерви, і ніхто не бажає фінансувати дефіцит російського бюджету, купуючи нікому не потрібні російські облігації. Тим часом російський рубль обвалюється як валюта, яку демпінгує навіть Китай, російський центральний банк вичерпав свою міць, а путін не може скоротити витрати, якщо не зменшить фінансування власної дорогої воєнної машини. росія не може компенсувати втрату експорту нафти, оскільки вона вже втратила 90% свого колишнього експорту природного газу завдяки тому, що Європа нарешті відмовилася від залежності від російського трубопровідного газу. Крім експорту енергоносіїв, країна мало що дає світовій економіці.

Доходи від продажу нафти є потужним важелем тиску на російську економіку, і Трамп зрозумів силу цього важеля так, як цього не зробила адміністрація Байдена. Перспективи російських продажів нафти тепер зовсім інші, а повний економічний крах росії виглядає набагато більш імовірним. З обіцянками Трампа знизити ціни на нафту і збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день, світ більше не потребуватиме російського видобутку нафти в тій же мірі, і путін відчує біль, оскільки він буде продавати нафту за цінами, нижчими за беззбитковість.

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путін буде втрачати гроші, коли ціна на нафту впаде нижче поточного рівня. Він буде майже благати про полегшення, оскільки його економіка вибухне, а експортні надходження від нього будуть перекриті. Тепер у Трампа є можливість проколоти путінську пропагандистську кулю і задушити російську економіку до повного краху, якщо він вирішить це зробити.

Раніше аналітики пояснювали, на якій території України рф залишить свої війська.

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