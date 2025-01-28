Посвідчення водія в «Дії»: чи має право поліція оштрафувати за відсутність «пластика»

В Україні наразі автовласники можуть використовувати лише електронний документ — е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які відображаються у застосунку «Дія», — без виготовлення документу в «пластику».

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Втім, як пише профільне видання mashyna.com.ua, періодично водії скаржаться на те, що правоохоронці «не сприймаютьє всерйоз» е-документи без наявности пластикових прав.

Видання наводить положення одного з пунктів Правил дорожнього руху, в якоих вкоазано, що у водія має бути посвідчення, яке надається патрульним. Порушення цього правила карається штрафом — 425 гривень. Втім наголошується, що урядова постанова від 23.10.2019 фактично прирівнює цифровий аналог водійських прав до оригіналу.

Робиться висновок, що виписаний штраф за відсутність «пластика», якщо у водія є цифрові документи, не є правомірним і може бути оскарженим в суді.

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Нагадаємо, що в базах даних, які дозволяють «підтягнути» водійскі права в «Дію», нема інформації про водіїв, які отримали документи до 2013 року. Аби користуватися сучасними сервісами, в тому числі й «Кабінетом водія», автовласникам варто оновити права.

Фото Головного сервісного центру МВС

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