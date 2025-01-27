Дедлайн горить: як розлучення з Джей Ло вплинуло на бізнес Бена Аффлека

Раніше повідомлялося, що розлучення Бена Аффлека, до будинку якого несподівано нагрянули ФБР, поліція та військові, з Дженніфер Лопес вплинуло на актора в його особистому і професійному житті, оскільки він вкладав свій час і енергію в розлучення, зберігаючи при цьому хороший баланс зі своїми кінопроєктами, пише Hola.

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Однак, здається, що деякі з його проєктів продовжуються після важкого періоду, оскільки пара завершила своє розлучення на початку цього місяця. Зовсім недавно новий проєкт актора «Бухгалтер 2», який є продовженням фільму 2016 року, був доданий до списку прем'єр на South by Southwest.

Майбутній фільм з Беном у головній ролі разом із Джоном Бернталом, Дж.К. Сіммонс і Синтією-Аддай Робінсон вийде в кінотеатрах 25 квітня, а новий трейлер уже оприлюднений.

Його інший проєкт з Меттом Деймоном також знаходиться в стадії виробництва. Зйомки «RIP» почалися в жовтні 2024 року і завершилися в грудні того ж року після повідомлень про затримку, частково через розлучення.

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Джерело, близьке до Бена та Метта, повідомило Page Six, що розлучення вплинуло на графік проєкту Netflix. У листопаді 2024 року інсайдер пояснив, що виробництво «загальмувалося», і це пов’язано з розлученням актора.

«З огляду на розлучення Бена та все, що відбувається в його особистому житті, виробництво фільму сповільнилося, і на даний момент немає дати виходу. Вони все ще працюють над проєктом, але досі немає чіткого кінцевого терміну», — продовжив інсайдер, додавши, що кримінальний трилер Netflix — це головний проєкт для Бена та Метта, незважаючи на те, що вони беруть участь і в інших виробництвах.

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес відвідала прем’єру фільму «Нестримні», продюсером якого був Бен Аффлек, в образі принцеси Діани.

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