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«В моєму тілі багато всього»: популярна співачка відреагувала на хейт (фото)

19:55 28 січня 2025
Злата Огнєвіч

Популярна співачка, героїня проєкту «Холостяк» Злата Огнєвіч, яка відсвяткувала день народження у Карпатах, здивувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі артистка виклала серію світлин, на яких позує у відвертому вбранні. Злата зауважила, що давно вже мріяла відкрити ще одну свою жіночу сутність.

«Ох, таку круту команду я зустріла, — подякувала Злата фотомайстрам. — Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто мушу показати вам красу, яку ми назнімали!»

За словами Злати, вона давно вже мріяла відкрити ще одну свою жіночу сутність

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Підписники відреагували на світлини, але не всім сподобалась відвертість співачки.

«​​А голосу вже не має? — написали у коментарях. - Тільки тіло?»

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«Іриночко, в моєму тілі, окрім голосу, є ще багато всього», — відреагувала сама Злата.

«Зла-точка, ти така неймовірна, я бажаю тобі зустріти свою кохану людину як можна швидше, нехай це здійсниться», — побажали співачці.

«Wooow!!! — були у захваті шанувальники. — Таємнича і пристрасна, тендітна й неприборкана».

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«Неочікувано, але гарно!» — зізналися у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що співак Дантес вразив зізнанням.

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