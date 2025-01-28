«В моєму тілі багато всього»: популярна співачка відреагувала на хейт (фото)
Популярна співачка, героїня проєкту «Холостяк» Злата Огнєвіч, яка відсвяткувала день народження у Карпатах, здивувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі артистка виклала серію світлин, на яких позує у відвертому вбранні. Злата зауважила, що давно вже мріяла відкрити ще одну свою жіночу сутність.
«Ох, таку круту команду я зустріла, — подякувала Злата фотомайстрам. — Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто мушу показати вам красу, яку ми назнімали!»
Підписники відреагували на світлини, але не всім сподобалась відвертість співачки.
«А голосу вже не має? — написали у коментарях. - Тільки тіло?»
«Іриночко, в моєму тілі, окрім голосу, є ще багато всього», — відреагувала сама Злата.
«Зла-точка, ти така неймовірна, я бажаю тобі зустріти свою кохану людину як можна швидше, нехай це здійсниться», — побажали співачці.
«Wooow!!! — були у захваті шанувальники. — Таємнича і пристрасна, тендітна й неприборкана».
«Неочікувано, але гарно!» — зізналися у коментарях.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що співак Дантес вразив зізнанням.
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