«В моєму тілі багато всього»: популярна співачка відреагувала на хейт (фото)

Популярна співачка, героїня проєкту «Холостяк» Злата Огнєвіч, яка відсвяткувала день народження у Карпатах, здивувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі артистка виклала серію світлин, на яких позує у відвертому вбранні. Злата зауважила, що давно вже мріяла відкрити ще одну свою жіночу сутність.

ВІДЕО ДНЯ

«Ох, таку круту команду я зустріла, — подякувала Злата фотомайстрам. — Команду, з якою можна проявити ще одну жіночу сутність. І я просто мушу показати вам красу, яку ми назнімали!»

За словами Злати, вона давно вже мріяла відкрити ще одну свою жіночу сутність

РЕКЛАМА

Підписники відреагували на світлини, але не всім сподобалась відвертість співачки.

«​​А голосу вже не має? — написали у коментарях. - Тільки тіло?»

РЕКЛАМА

«Іриночко, в моєму тілі, окрім голосу, є ще багато всього», — відреагувала сама Злата.

«Зла-точка, ти така неймовірна, я бажаю тобі зустріти свою кохану людину як можна швидше, нехай це здійсниться», — побажали співачці.

«Wooow!!! — були у захваті шанувальники. — Таємнича і пристрасна, тендітна й неприборкана».

РЕКЛАМА

«Неочікувано, але гарно!» — зізналися у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що співак Дантес вразив зізнанням.

114

Читайте нас у Facebook