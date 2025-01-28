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Пальне більше дорожчати не буде? Як змінилися ціни на бензин та автогаз

14:22 29 січня 2025
бензин

Після зростання цін на бензин та автогаз, що відбулося в середині січня, ситуація на паливному ринку стабілізувалася. Ба більше, оптова ціна на всі види пального навіть упала.

Такі дані наводить сайт Enkorr. На зниження цін вплинуло падіння оптових цін на пальне в Європі. Так, за останній тиждень котирування бензину просіли на $ 9/т (0,35 грн/л), дизельного пального — на $ 24/т, або 1 грн/л.

Гуртові ціни на дизпальне впали за тиждень на 0,73 грн/л (до 47,33 грн/л). Бензин дешевшає повільніше, лише 0,13 грн/л на тиждень (до 47,98 грн/л). Падають оптові ціни й на автогаз. Загалом вартість пального в опті просіла на 520 грн/т (майже на 0,30 грн/л) — до 57 180 грн/т (31,79 грн/л).

Водночас у роздрібному продажі А-95 подорожчав на 15 коп. — до середніх 56,96 грн/л, дизельне пальне — на 29 коп., до 55,22 грн/л, LPG — на 10 коп./л, до 37,15 грн/л. А рекордсменом зростання цін на пальне виявилися АЗС мережі «Укр-Петроль»: бензин додав 1,60 грн/л, до 54,50 грн/л, дизель — 2,10 грн/л, до 53,50 грн/л.

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Як наголосили на сайті, фактор зростання акцизів на більшості АЗС вже спрацював, тому основним драйвером змін у роздробі залишається зовнішній ринок. Тому, з одного боку, через зниження цін на зовнішніх ринках ціна на пальне в Україні зростати не повинна, з іншого — це все-таки не виключено через інерцію та деякі внутрішні чинники.

Нагадаємо, початок 2025 року запам'ятався українським автомобілістам деякими проблемами з наявністю пального в окремих мережах АЗС.

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Фото pixabay

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