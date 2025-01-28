Пальне більше дорожчати не буде? Як змінилися ціни на бензин та автогаз

Після зростання цін на бензин та автогаз, що відбулося в середині січня, ситуація на паливному ринку стабілізувалася. Ба більше, оптова ціна на всі види пального навіть упала.

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Такі дані наводить сайт Enkorr. На зниження цін вплинуло падіння оптових цін на пальне в Європі. Так, за останній тиждень котирування бензину просіли на $ 9/т (0,35 грн/л), дизельного пального — на $ 24/т, або 1 грн/л.

Гуртові ціни на дизпальне впали за тиждень на 0,73 грн/л (до 47,33 грн/л). Бензин дешевшає повільніше, лише 0,13 грн/л на тиждень (до 47,98 грн/л). Падають оптові ціни й на автогаз. Загалом вартість пального в опті просіла на 520 грн/т (майже на 0,30 грн/л) — до 57 180 грн/т (31,79 грн/л).

Водночас у роздрібному продажі А-95 подорожчав на 15 коп. — до середніх 56,96 грн/л, дизельне пальне — на 29 коп., до 55,22 грн/л, LPG — на 10 коп./л, до 37,15 грн/л. А рекордсменом зростання цін на пальне виявилися АЗС мережі «Укр-Петроль»: бензин додав 1,60 грн/л, до 54,50 грн/л, дизель — 2,10 грн/л, до 53,50 грн/л.

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Як наголосили на сайті, фактор зростання акцизів на більшості АЗС вже спрацював, тому основним драйвером змін у роздробі залишається зовнішній ринок. Тому, з одного боку, через зниження цін на зовнішніх ринках ціна на пальне в Україні зростати не повинна, з іншого — це все-таки не виключено через інерцію та деякі внутрішні чинники.

Нагадаємо, початок 2025 року запам'ятався українським автомобілістам деякими проблемами з наявністю пального в окремих мережах АЗС.

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Фото pixabay

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