«Паша Зібров обіймає тебе, сонечко!»: кого привітали Поплавський, Білик та Рибчинський

Сьогодні в соціальних мережах помітили багатьох відомих і впливових особистостей. У вівторок, 28 січня, українські зірки, народні артисти, посли провідних країн світу, наукова спільнота, студенти тощо вітають проректорку Університету культури, доктора наук, професорку Інну Костирю з днем народження.

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Одним з перших у соцмережах її привітав легендарний «співочий ректор», «Юний орел» Михайло Поплавський. Зокрема, він побажав колезі здоров’я та Божої благодаті.

Михайло Поплавський привітав Інну Костирю (скрін із соцмережі Михайла Поплавського)

Ірина Білик у сторіс Instagram заспівала для винуватиці урочистості Happy birthday.

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Білик заспівала на честь Інни Костирі

Серед помічених публікацій чимало вітань знаменитостей. Привітали іменинницю Герой України Юрій Рибчинський, Павло Зібров, олімпійські чемпіони Лілія Подкопаєва та Вадим Гутцайт; Дмитро Гордон, Ольга Сумська, Григорій Решетнік, Катерина Бужинська, Наталія Влащенко, Віктор Павлік, Іванна Ніконова; режисери Олексій Дівєєв-Церковний, Анатолій Соловʼяненко, Семен Горов, Петро Мага; ректори: Михайло Поплавський, Володимир Бугров, Петро Куліков; футбольна спільнота: Олександр Денисов, Олексій Гуцуляк та багато інших.

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Народний артист України Павло Зібров ніжно звернувся до Інни Костирі: «Паша Зібров обіймає тебе, сонечко! Будь щаслива, будь кохана, будь здорова! Й хай лунають тости, тости.!»

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«…Амбітна і цілеспрямована, справжній приклад», — так про неї говорять студенти та полонять мережу вітальними постами та сторіс.

Проректорка Університету культури відреагувала на привітання. Вона подякувала усім за теплі слова та побажання.

«Щиро дякую! Я безмежно рада і щаслива, що в мене стільки друзів!» — написала у соцмережі Інна Костиря.

Раніше завідувачка кафедри міжнародних відносин Університету культури Інна Костиря розповідала про створення в Україні майданчика для неформального спілкування представників різних держав.

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