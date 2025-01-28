Обід за 15 хвилин у сковороді від Ольги Матвій: ситно та дуже смачно

Обід в одній сковорідці — мрія багатьох господинь, які не мають достатньо часу для приготування складних шедеврів на кшталт «невидимого пирога» з французьким шармом .

ВІДЕО ДНЯ

Фудблогерка із Маріуполя Ольга Матвій вирішила допомогти співвітчизницям і приготувала на сковороді гарнюню … «макаронопіцу» з грибами та куркою за якихось 15 хвилин.

Для цього їй знадобилися:

спагетті твердих сортів — 200 г;

рослинна олія — 20 г;

перець солодкий — 0,5 шт;

помідори — 2−3 шт.;

базилік свіжий;

цибуля червона — чверть цибулини;

часник — 2 зубчики;

гриби — 100 г;

філе куряче — 2 шт;

моцарелла;

гірчиця діжонська — 1 ст. л;

прованські трави;

перець, сіль;

вода — 600 мл.

Приготування

РЕКЛАМА

Для цього рецепту беріть сковорідку з високим бортом — таку, щоб у ній помістилися цілі спагетті. Їх слід викласти в центр сковороди і додати ложку олії.

Зліва і праворуч від спагетті викладіть шматочки червоного солодкого перцю, листочки базиліка (його можна замінити петрушкою, кропом або зеленим цибулькою), пір'я червоної цибулі, 2 зубчики часнику (їх слід трішечки роздавити), помідори, а також шматочки печериць.

РЕКЛАМА

Обов'язково додайте гірчицю — краще дижонську, італійські чи прованські трави.

Залийте 600 мл води та увімкніть плиту. Час приготування вказаний на пачці макаронів (зазвичай це 9−12 хвилин).

РЕКЛАМА

Накрийте кришкою і чекайте, коли все почне булькати. Тоді вже можна посолити та поперчити.

Філе краще приготувати окремо, обсмаживши шматочки на іншій сковороді, посоливши та поперчивши його. Чому краще м'ясо готувати окремо? Якщо варити його разом з макаронами та овочами, білок згорнеться і буде не дуже красиво.

Помішуйте макарони, намагаючись залишати їх у центрі сковороди, і відразу ж накривайте кришкою (за 10−12 хвилин помішувати треба три-чотири рази).

За кілька хвилин до готовності на середину сковороди викладіть кульку моцарели, втопивши сир, щоб він торкався дна сковорідки, зменшіть вогонь, через 2 хвилини — зніміть з вогню.

Подавайте на великій тарілці або прямо на сковорідці, розклавши зверху шматочки м'яса.

«До речі, замість курки можна використовувати морепродукти і за бажанням додати зверху тертий сир», — радить блогерка.

Спробуйте приготувати також пасту з соусом горгонзолу та волоськими горіхами — у вас вийде вишукана і дуже смачна вечеря.

Фото — скрін відео YouTube

172

Читайте нас у Facebook