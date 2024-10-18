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Паста з соусом горгонзола та волоськими горіхами: вишукана та дуже смачна вечеря

20:04 19 жовтня 2024
Паста з соусом горгонзола та волоськими горіхами

Італійська кухня з обов'язковою пастою та різноманіттям соусів визнана у всьому світі. Паста з соусом горгонзола та волоськими горіхами — смачний вибір для швидкого приготування їжі. Насичений смак сиру горгонзола в поєднанні з хрусткими волоськими горіхами дарує незабутні кулінарні враження, пише видання Retete.

Інгредієнти:

  • 100 г пасти лінґвіні (або іншої улюбленої пасти)
  • 70 г сиру горгонзола
  • 25 г вершкового сиру
  • 5 г часнику (нарізаного)
  • 1 г свіжого чебрецю
  • 10 г волоських горіхів (подрібнених)
  • 50 г листя салату
  • 1 столова ложка рослинної олії
  • сіль і перець на смак

Приготування:

У великій каструлі доведіть до кипіння 1,5 літра води й додайте 0,5 чайної ложки солі. Додати лінґвіні й тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи.

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Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте подрібнені волоські горіхи. Смажимо їх 30 секунд, потім перекладаємо в миску і відставляємо.

У ту ж сковороду додайте 1 столову ложку рослинної олії, свіжий чебрець і часник. Смажте 30 секунд. Потім додайте вершковий сир, сир горгонзола і 120 мл води, в якій варилися макарони. Перемішуйте, поки сири не розплавляться і стануть однорідними.

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Після того, як макарони проваряться протягом 10 хвилин, злийте їх і додайте в каструлю з соусом. Добре перемішайте, щоб інгредієнти поєдналися.

Подавайте пасту на тарілках, посипавши підсмаженими волоськими горіхами. Подавати з салатом. Приправити сіллю, перцем і крапкою оливкової олії.

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Фото: pixabay

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