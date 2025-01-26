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Яблучний терин: «невидимий пиріг» із французьким шармом

11:58 26 січня 2025
Яблучний терин готують на основі з вівсянки. Фото Pixabay

Існує безліч рецептів різноманітних яблучних пирогів. Зокрема, кулінарка Лілія Цвіт розповідала, як приготувати галицьку ябчанку.

А профільний ресурс «Шуба» ділиться рецептом французського терина, який його авторка назвала «невидимим пирогом» (gateau invisible). Адже після приготування тісто в ньому стає майже непомітним.

Яблука рекомендують нарізати тонкими слайсами, можна і зі шкіркою. Приготувати пиріг можна швидко або трохи уповільнити процес, залишивши запечені у карамельному шарі яблука під гнітом на ніч.

Інгредієнти:

Для терина:

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  • Яблука — 15 штук;
  • Сок лимону — 100 мл;
  • Бренді — 100 мл;
  • Кориця мелена — 10 г;
  • Цукор ванільний — 10 г;
  • Цукор — 220 г.

Для основи:

  • Пластівці вівсяні — 115 г;
  • Цукор — 75 г;
  • Яєчний білок — 1 штука;
  • Кориця мелена — 1 г;
  • Масло вершкове — 60 г.

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Приготування:

  • 120 грамів цукру розігріти з 50 мл води, аби він розчинився, а карамель стала коричневою. Вилити її у форму для випікання, розподіливши по всій внутрішній поверхні. Це потрібно робити швидко, аби карамель не встигла застигнути.
  • Яблука тонко нарізати та покласти в миску.
  • 100 г цукру змішати з бренді та лимонним соком, поставити на вогонь та довести до кипіння та розчинення цукру. Додати в суміш ванільний цукор та корицю, перемішати та вилити на яблука.
  • Сформувати терин, викладаючи шарами яблука у форму з карамеллю, притискаючи кожний шар. Накрити пергаментом та випікати в духовці при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин.
  • Зменшивши температуру до 150 градусів, повернути терин на 180 градусів та випікати ще 25 хвилин, після чого зняти пергамент й випікати ще 25−30 хвилин.
  • Охолодити терин та злити сироп, який потрібно поставити в холодильник.
  • Поставити терин під гніт, наприкши пергаментом та товстим листом картону. Витримати в холодильнику ніч або добу.
  • Для основи білок відокремити від жовтка. Вівсяні пластівці із цукром перебити у блендері, додати масло, корицю та яєчний білок.
  • Отримане тісто розкачати в пласт завтовшки 3 мм, викласти на деко, застелене пергаментом, зверху також накрити пергаментом та випікайте 8 хвилин за температури 170 градусів. Зняти верхній пергамент і випікати ще 10−12 хвилин, аби тісто стало рум'яним.
  • Охолождено основу обрізають, аби вона підходила під розмір терина. Далі кладуть терин на основу.
  • Сироп з яблук уварюють до 70−75 мл, охолоджують та поливають терин.
  • Прикрашають терин крихтами від основи та горіхами чи мигдалевими пластівціями.

Про те, як приготувати польський тертий пиріг з яблуками, безе та крамблом, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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