Яблучний терин: «невидимий пиріг» із французьким шармом
Існує безліч рецептів різноманітних яблучних пирогів. Зокрема, кулінарка Лілія Цвіт розповідала, як приготувати галицьку ябчанку.
А профільний ресурс «Шуба» ділиться рецептом французського терина, який його авторка назвала «невидимим пирогом» (gateau invisible). Адже після приготування тісто в ньому стає майже непомітним.
Яблука рекомендують нарізати тонкими слайсами, можна і зі шкіркою. Приготувати пиріг можна швидко або трохи уповільнити процес, залишивши запечені у карамельному шарі яблука під гнітом на ніч.
Інгредієнти:
Для терина:
- Яблука — 15 штук;
- Сок лимону — 100 мл;
- Бренді — 100 мл;
- Кориця мелена — 10 г;
- Цукор ванільний — 10 г;
- Цукор — 220 г.
Для основи:
- Пластівці вівсяні — 115 г;
- Цукор — 75 г;
- Яєчний білок — 1 штука;
- Кориця мелена — 1 г;
- Масло вершкове — 60 г.
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Приготування:
- 120 грамів цукру розігріти з 50 мл води, аби він розчинився, а карамель стала коричневою. Вилити її у форму для випікання, розподіливши по всій внутрішній поверхні. Це потрібно робити швидко, аби карамель не встигла застигнути.
- Яблука тонко нарізати та покласти в миску.
- 100 г цукру змішати з бренді та лимонним соком, поставити на вогонь та довести до кипіння та розчинення цукру. Додати в суміш ванільний цукор та корицю, перемішати та вилити на яблука.
- Сформувати терин, викладаючи шарами яблука у форму з карамеллю, притискаючи кожний шар. Накрити пергаментом та випікати в духовці при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин.
- Зменшивши температуру до 150 градусів, повернути терин на 180 градусів та випікати ще 25 хвилин, після чого зняти пергамент й випікати ще 25−30 хвилин.
- Охолодити терин та злити сироп, який потрібно поставити в холодильник.
- Поставити терин під гніт, наприкши пергаментом та товстим листом картону. Витримати в холодильнику ніч або добу.
- Для основи білок відокремити від жовтка. Вівсяні пластівці із цукром перебити у блендері, додати масло, корицю та яєчний білок.
- Отримане тісто розкачати в пласт завтовшки 3 мм, викласти на деко, застелене пергаментом, зверху також накрити пергаментом та випікайте 8 хвилин за температури 170 градусів. Зняти верхній пергамент і випікати ще 10−12 хвилин, аби тісто стало рум'яним.
- Охолождено основу обрізають, аби вона підходила під розмір терина. Далі кладуть терин на основу.
- Сироп з яблук уварюють до 70−75 мл, охолоджують та поливають терин.
- Прикрашають терин крихтами від основи та горіхами чи мигдалевими пластівціями.
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Фото Pixabay97
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