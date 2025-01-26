Яблучний терин: «невидимий пиріг» із французьким шармом

Існує безліч рецептів різноманітних яблучних пирогів. Зокрема, кулінарка Лілія Цвіт розповідала, як приготувати галицьку ябчанку.

А профільний ресурс «Шуба» ділиться рецептом французського терина, який його авторка назвала «невидимим пирогом» (gateau invisible). Адже після приготування тісто в ньому стає майже непомітним.

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Яблука рекомендують нарізати тонкими слайсами, можна і зі шкіркою. Приготувати пиріг можна швидко або трохи уповільнити процес, залишивши запечені у карамельному шарі яблука під гнітом на ніч.

Інгредієнти: Для терина: РЕКЛАМА Яблука — 15 штук;

Сок лимону — 100 мл;

Бренді — 100 мл;

Кориця мелена — 10 г;

Цукор ванільний — 10 г;

Цукор — 220 г. Для основи: Пластівці вівсяні — 115 г;

Цукор — 75 г;

Яєчний білок — 1 штука;

Кориця мелена — 1 г;

Масло вершкове — 60 г.

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Приготування: 120 грамів цукру розігріти з 50 мл води, аби він розчинився, а карамель стала коричневою. Вилити її у форму для випікання, розподіливши по всій внутрішній поверхні. Це потрібно робити швидко, аби карамель не встигла застигнути.

Яблука тонко нарізати та покласти в миску.

100 г цукру змішати з бренді та лимонним соком, поставити на вогонь та довести до кипіння та розчинення цукру. Додати в суміш ванільний цукор та корицю, перемішати та вилити на яблука.

Сформувати терин, викладаючи шарами яблука у форму з карамеллю, притискаючи кожний шар. Накрити пергаментом та випікати в духовці при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин.

Зменшивши температуру до 150 градусів, повернути терин на 180 градусів та випікати ще 25 хвилин, після чого зняти пергамент й випікати ще 25−30 хвилин.

Охолодити терин та злити сироп, який потрібно поставити в холодильник.

Поставити терин під гніт, наприкши пергаментом та товстим листом картону. Витримати в холодильнику ніч або добу.

Для основи білок відокремити від жовтка. Вівсяні пластівці із цукром перебити у блендері, додати масло, корицю та яєчний білок.

Отримане тісто розкачати в пласт завтовшки 3 мм, викласти на деко, застелене пергаментом, зверху також накрити пергаментом та випікайте 8 хвилин за температури 170 градусів. Зняти верхній пергамент і випікати ще 10−12 хвилин, аби тісто стало рум'яним.

Охолождено основу обрізають, аби вона підходила під розмір терина. Далі кладуть терин на основу.

Сироп з яблук уварюють до 70−75 мл, охолоджують та поливають терин.

Прикрашають терин крихтами від основи та горіхами чи мигдалевими пластівціями.

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Фото Pixabay

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