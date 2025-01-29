В лютому банки вводять нові обмеження при переказах грошей з карти на карту: про що йдеться

В жовтні минулого року Національний банк України у боротьбі з «тіньовими» коштами населення запровадив тимчасові ліміти на перекази фізосіб з карти на карту — 150 тисяч гривень на місяць. Проте українцям відразу підказали законний спосіб обійти ці обмеження НБУ.

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Проте фінансовий регулятор не має наміру «здаватися» і посилює далі контроль за грошовими потоками. Згідно Меморандуму Нацбанку, з 1 лютого 2025 діятимуть обмеження не лише на Р2Р-перекази, а також на вихідні перекази за реквізитами IBAN в національній та іноземній валютах.

Їх вводять для клієнтів без підтверджених доходів, залежно від того, до якої з груп ризику ті належать:

клієнти «високої» групи ризику — ліміт 50 тис. грн на місяць;

клієнти «середньої та «низької» груп ризику — ліміт 150 тис. грн на місяць (з 1 червня — 100 тис. грн).

При цьому Меморандум не дає визначення ступеня «ризиковості». Кожен банк застосовуватиме власні критерії оцінки під час відкриття рахунку та в процесі подальшого обслуговування клієнта.

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Водночас у документі прописано, що для клієнтів групи «високої» групи ризику мають застосовуватись посилені заходи перевірки у кожному конкретному випадку. Клієнтів «низької» та «середньої» груп ризику перевірятимуть за спрощеною процедурою.

Також банки введуть обмеження на кількість рахунків (кредитні, депозитні та рахунки для виплат за держпрограмами не враховуються). У клієнта без підтверджених джерел доходів може бути не більше 3 рахунків в одній валюті.

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Крім того, фінансові установи поглиблено вивчатимуть бізнес-діяльність новостворених ФОПів (до 6 місяців) 1 групи оподаткування та проводитимуть моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу. ФОПів на загальній чи спрощеній системи 2−3 груп перевірятимуть за власними критеріями ризик-орієнтованого підходу.

Банки здійснюватимуть цілодобовий моніторинг платіжних операцій з особливою увагою до операцій у нічний час (з 24:00 до 06:00) для виявлення випадків нехарактерної фінансової поведінки та протидії шахрайським схемам.

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В той же час обмеження на перекази не торкнуться клієнтів банків із підтвердженими доходами (зарплатних клієнтів та інших), а також волонтерів, чия діяльність підтверджена документально (відповідно до постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період воєнного стану»).

Ліміти не застосовуватимуться до операцій з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова пояснила, як можна досить легко уникнути проблем із обмеженнями на перекази на суму понад 400 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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